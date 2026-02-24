El Canal de Panamá impulsa el talento local con el festival Verano del Canal 2026

Los veranos del Canal de Panamá se llenarán de cultura con el festival “Verano del Canal 2026”, que contempla un despliegue de talento panameño que no solo se quedará en las escalinatas del Edificio de la Administración del Canal, sino que también se trasladará, como en otras ocasiones, a distintos puntos del país como Colón, Chiriquí y Los Santos.

El calendario de actividades —que se desarrollará entre el 16 y el 22 de marzo— incluirá conferencias gratuitas sobre cultura, desarrollo personal, economía y deportes a cargo de diversas personalidades, como la gestora cultural y directora de la Fundación Puertas Abiertas, Ilka Ender; el director técnico de la selección panameña de fútbol, Thomas Christiansen; y la subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, entre otros expositores.

Esto se complementará con la participación de artistas como Roberto Delgado y su orquesta, Ramiro Hernández, Andrea Pérez Meana, DJ Yellow, Os Almirantes y Arian Abadi, entre otros.

El plato fuerte de esta iniciativa será el musical “El Sueño de un Istmo”, una obra original creada por el compositor y productor Ricky Ramírez, con la dirección de Leonte Bordanea y la producción musical de Gretel Garibaldi, Dino Nugent, Billy Herron, Carlos Vallarino y Pepe Casis. La obra es singular porque reunirá a un centenar de artistas sobre el escenario y contará con las voces y el talento de intérpretes como el propio Bordanea, Janelle Davidson, Lilo Sánchez, Luis Arteaga y Mayra Hurley.

La variedad ecléctica también estará presente en la música que se ofrecerá al público, con presentaciones de distintos géneros como típico, urbano, rock, salsa, pop y reggae, con el objetivo de resaltar el talento panameño.

El gerente de Comunicaciones del Canal de Panamá, Mario Gotti, explicó a La Estrella de Panamá que la naturaleza ambiciosa de este proyecto radica en la premisa de llevar la cultura a otros rincones del país, más allá del área metropolitana. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para llevar esto al interior del país, incluyendo las conferencias”, precisó.

Por su parte, Renato —uno de los artistas presentes en la conferencia de prensa— centró su intervención en la importancia de que Verano del Canal 2026 sirva como plataforma para que los jóvenes conozcan plenamente su historia, ya que, según afirmó el intérprete de La Chica de los Ojos Café, “uno es nadie si no sabe de dónde viene”.

Más información sobre los eventos previstos en esta actividad se podrá encontrar en las redes sociales del Canal de Panamá.