Panamá estable ante zoonosis, pero el Minsa refuerza advertencias

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención contra las enfermedades zoonóticas, al tiempo que explicó que estas patologías son aquellas que pueden transmitirse de los animales a los seres humanos.

A través de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV), la entidad detalló que estas infecciones pueden ser provocadas por bacterias, virus, hongos o parásitos, y contagiarse mediante contacto directo con animales infectados, consumo de alimentos contaminados o exposición a ambientes insalubres.

El subdirector de la DNCAVV, médico veterinario Filiberto Frago, indicó que en Panamá las zoonosis más frecuentes incluyen la leptospirosis, el hantavirus, la brucelosis y el Gusano Barrenador. También recordó que la rabia, aunque prevenible mediante vacunación, requiere vigilancia permanente.

Las autoridades destacaron que el país no registra casos de rabia humana desde hace décadas, resultado de campañas sostenidas de vacunación en perros y gatos. En ese sentido, recalcaron que mantener al día el esquema de inmunización de las mascotas es responsabilidad directa de sus propietarios.

El Minsa desarrolla acciones coordinadas con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y organismos internacionales bajo el enfoque de “Una Sola Salud”, estrategia que integra la salud humana, animal y ambiental para reducir riesgos sanitarios.