¿Ocupación o expropiación? Lo que realmente pasa en los puertos tras el Decreto Ejecutivo 23

La <b>Constitución</b> panameña permite, en casos de interés social urgente, decretar tanto la expropiación como la ocupación temporal. Sin embargo, no son lo mismo.La expropiación supone que el Estado adquiere la propiedad de manera definitiva, generalmente mediante indemnización. Hay transferencia de dominio. El bien deja de pertenecer al particular.En la ocupación temporal, en cambio, no hay traspaso de propiedad. Es una medida transitoria para garantizar el interés público mientras se resuelve la situación jurídica o administrativa de fondo.<b>¿Por qué se eligió la ocupación?</b>El decreto fundamenta la decisión en la necesidad de proteger el interés público, evitar daños económicos y asegurar la continuidad de un servicio considerado esencial para el país.Los puertos de Balboa y Cristóbal no solo mueven carga; sostienen empleos, recaudación fiscal y la reputación de Panamá como <i>hub</i> logístico. Una paralización abrupta podría tener impacto nacional e internacional.Por eso, el Ejecutivo no avanzó hacia la expropiación, que implica un proceso más complejo y definitivo, sino hacia una ocupación temporal, pensada como herramienta de emergencia para garantizar la estabilidad.En este caso, el Gobierno insiste en que se trata de una medida provisional para mantener operativos los puertos tras la caída del contrato de concesión.La discusión jurídica y política, sin embargo, apenas comienza.