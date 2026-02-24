¿Ocupación o expropiación? Lo que realmente pasa en los puertos tras el Decreto Ejecutivo 23

El Decreto Ejecutivo No. 23 de 23 de febrero de 2026 no pasa desapercibido.

En medio del remezón jurídico provocado por la sentencia de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el contrato de concesión portuaria, el Gobierno optó por una figura que suele generar confusión: la ocupación temporal.

Pero, ¿qué implica realmente esta decisión y por qué no se trata de una expropiación?

La decisión del Ejecutivo

El decreto ordena a la Autoridad Marítima de Panamá ocupar temporalmente los bienes muebles necesarios para garantizar que los puertos de Balboa y Cristóbal sigan operando sin interrupciones.

Eso incluye grúas, equipos, vehículos, sistemas informáticos, software y cualquier otro activo indispensable para mantener el flujo portuario.

El objetivo declarado es claro: evitar la paralización de dos terminales clave para la economía nacional y el comercio internacional.

Además, el documento instruye a varias entidades estatales a coordinar inventarios, asegurar la protección de las instalaciones, garantizar los derechos laborales y respaldar legalmente el proceso.

Ocupación temporal: control sin perder la propiedad

Aquí está el punto medular. La ocupación temporal significa que el Estado asume el control y la administración de ciertos bienes para asegurar un servicio público esencial, pero sin quedarse con ellos de manera definitiva.

El propio decreto subraya que esta medida es excepcional, legítima y proporcional, y que no implica la pérdida del derecho de propiedad.

En términos sencillos: el dueño sigue siendo el dueño, aunque el Estado pase a usar y administrar esos bienes por un tiempo determinado.

Expropiación: una figura distinta