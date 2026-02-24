Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 24 de febrero

La Estrella de Panamá cumple 177 años como protagonista de la historia nacional

Este 2026 marca un hito para uno de los medios más emblemáticos de Panamá: La Estrella de Panamá celebra 177 años siendo testigo y cronista de los hechos más importantes del país.

A lo largo de casi dos siglos, ha acompañado la evolución política, social y cultural de la nación, consolidándose como una voz histórica en el periodismo panameño.

Panamá reorganiza los puertos de Balboa y Cristóbal entre nuevas reglas y contratos

El Gobierno panameño continúa con la reestructuración de la gestión portuaria en dos puntos neurálgicos para el comercio mundial.

Tras una resolución judicial que declaró inconstitucional el contrato vigente con Panama Ports Company, el Estado ha iniciado un proceso de reorganización que implica nuevos contratos y reglas para los puertos de Balboa y Cristóbal, pilares de la logística del país.

Esta medida busca garantizar la operatividad continua y la seguridad jurídica del sistema portuario nacional.

Escándalo en la corona española: vinculan a Juliana Awada con el rey Felipe VI

La farándula internacional se sacudió con versiones que circulan en medios sobre un posible vínculo sentimental entre Juliana Awada, ex esposa del expresidente argentino Mauricio Macri, y Felipe VI.

Este presunto escándalo se incluye en medio de versiones no confirmadas de una crisis prolongada con la reina Letizia Ortiz, que medios europeos han señalado como un tema de interés desde hace años.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, la historia ha generado amplio debate en redes y portales de entretenimiento.

FIFA bajo alerta: ¿qué pasará con Guadalajara tras la violencia en Jalisco de cara al Mundial 2026?

La violencia en el estado mexicano de Jalisco, tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha encendido las alarmas sobre la seguridad en algunas de las sedes del FIFA World Cup.

El estadio de Guadalajara, destino de varios encuentros del mundial, está bajo escrutinio y genera preguntas sobre cómo se garantizará la seguridad de aficionados y selecciones cuando falten pocos meses para el torneo.

La situación continúa en análisis por parte de autoridades deportivas y gubernamentales.

EE.UU. intercepta el petrolero “Bertha” tras violar bloqueo en el Mar Caribe

En un operativo internacional, Estados Unidos interceptó al petrolero Bertha en el Océano Índico después de que presuntamente violara un bloqueo marítimo en el Mar Caribe.

El accionar forma parte de los esfuerzos por reforzar la seguridad marítima y controlar rutas de comercio y tránsito que podrían estar implicadas en actividades ilícitas.

Autoridades siguen investigando el caso y evaluando implicaciones legales sobre el cumplimiento de sanciones internacionales.