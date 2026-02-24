La Estrella de Panamá cumple 177 años como testigo y protagonista de la historia nacional

Este martes 24 de febrero, La Estrella de Panamá celebra 177 años de fundación, consolidándose como el periódico más antiguo del país y el segundo más antiguo de Centroamérica. Su trayectoria lo convierte no solo en un medio de comunicación, sino en un testigo privilegiado de la historia panameña.

El origen del diario se remonta al 24 de febrero de 1849, cuando nació como The Panama Star, fundado por J.B. Bidleman, S.K. Donaire y J.F. Bachman. Atraídos por la fiebre del oro de California, los fundadores llegaron al Istmo a bordo del vapor “Oregon”, en un momento en que Panamá era punto clave de tránsito hacia el norte del continente.

Ese mismo año, en noviembre, la dirección del periódico pasó a manos de Peyton Middleton y su hermano Lewis A. Middleton, quien asumió el proyecto casi como un pasatiempo, sin imaginar que aquella iniciativa se convertiría en uno de los pilares históricos del periodismo panameño.

Fundado cuando Panamá aún formaba parte de la República de la Nueva Granada, el diario ha acompañado al país en cada una de sus etapas trascendentales y en los diversos procesos políticos, sociales y culturales que han marcado a la nación.

A lo largo de casi dos siglos, La Estrella de Panamá ha sido más que un periódico. Ha funcionado como archivo histórico, tribuna de pensamiento y espacio de debate público. Sus páginas han recogido las voces de distintas generaciones, reflejando los cambios, desafíos y aspiraciones del pueblo panameño.

Su permanencia durante 177 años demuestra la relevancia de la prensa escrita como pilar de la democracia y la memoria colectiva. En tiempos de transformación digital y cambios en el consumo de información, el diario continúa adaptándose sin perder su esencia: informar con responsabilidad y contribuir al desarrollo del país.

Celebrar este aniversario no solo significa reconocer la longevidad de una institución periodística, sino valorar el papel que ha desempeñado en la construcción de la identidad nacional. La historia de La Estrella de Panamá es, en muchos sentidos, la historia misma de Panamá.