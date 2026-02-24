Contraloría refrenda contratos para operar los puertos de Balboa y Cristóbal

La Contraloría General de la República reveló este 24 de febrero que el contralor general, Anel Flores, firmó el refrendo del Contrato No. A-2002-26 del 23 de febrero de 2026, suscrito entre la Autoridad Marítima de Panamá y la empresa APMT Panamá, S. A., para la continuidad de la operación, mantenimiento y administración del puerto de Balboa.

Esta entidad explicó que este refrendo forma parte del control previo que ejerce sobre los actos y contratos que comprometen recursos del Estado, con el fin de verificar que se ajusten al marco jurídico vigente y a la correcta administración de los bienes nacionales.

Asimismo, se realizó el refrendo del Contrato de Concesión No. A-2003-26 del 23 de febrero de 2026, suscrito entre la Autoridad Marítima de Panamá y la empresa TIL Panamá, S.A., para la continuidad de la operación, mantenimiento y administración del puerto de Cristóbal.

Ambos contratos se fundamentan en el artículo 79, numeral 5, del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley No. 153 de 8 de mayo de 2020, que regula la contratación pública y establece los procedimientos aplicables a concesiones administrativas y contratos vinculados a la explotación y administración de servicios públicos.

La Contraloría indicó que la continuidad operativa de los puertos de Balboa y Cristóbal forma parte del funcionamiento del sistema portuario nacional y de las actividades vinculadas al comercio marítimo.

Con estas actuaciones, la entidad señaló que mantiene el ejercicio de fiscalización sobre los actos de la administración pública conforme a la normativa vigente.