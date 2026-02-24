En bata y bailando: Fátima Bosch desata reacciones en plena transmisión

La actual Miss Universo, <b><a href="/tag/-/meta/fatima-bosch">Fátima Bosch</a>,</b> volvió a acaparar miradas, esta vez fuera de la pasarela. La reina de belleza, quien integra el jurado del <b><a href="/tag/-/meta/festival-de-vina-del-mar">Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar</a></b> 2026, protagonizó un inesperado momento durante el programa 'Only Viña'.Mientras el espacio recibía al dúo mexicano <b>Jesse &amp; Joy</b>, Bosch irrumpió en pantalla bailando en bata de baño junto a su equipo, desatando risas y comentarios en el estudio.El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar ante la espontaneidad de la Miss Universo.