En bata y bailando: Fátima Bosch desata reacciones en plena transmisión

Así fue la sorpresiva aparición de Fátima Bosch antes de Viña 2026
Así fue la sorpresiva aparición de Fátima Bosch antes de Viña 2026 @fatimaboschfdz
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/02/2026 11:43
Entre risas y música, Fátima Bosch interrumpió el programa “Only Viña” con una aparición que no pasó desapercibida.

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, volvió a acaparar miradas, esta vez fuera de la pasarela. La reina de belleza, quien integra el jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, protagonizó un inesperado momento durante el programa “Only Viña”.

Mientras el espacio recibía al dúo mexicano Jesse & Joy, Bosch irrumpió en pantalla bailando en bata de baño junto a su equipo, desatando risas y comentarios en el estudio.

El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar ante la espontaneidad de la Miss Universo.

Fátima Bosch hace historia como la primera Miss Universo en el jurado de Viña del Mar

Fátima Bosch, se convierte en la primera ganadora del certamen en integrar el jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica.

La reina de belleza llegó a Chile para asumir su rol como integrante del jurado en las competencias internacional y folclórica, sumando su criterio al de reconocidas figuras del espectáculo y las comunicaciones.

El panel evaluador está conformado además por personalidades como Juan Manuel Astorga, Pablo Chill-E, Sigrid Alegría, Rodrigo González (“Pelao” González), Verónica Villarroel, Matteo Bocelli y Milo J.

El jurado será el encargado de calificar a los artistas que buscan conquistar la Gaviota de Plata sobre el escenario de la Quinta Vergara.

