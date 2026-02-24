En bata y bailando: Fátima Bosch desata reacciones en plena transmisión

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, volvió a acaparar miradas, esta vez fuera de la pasarela. La reina de belleza, quien integra el jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, protagonizó un inesperado momento durante el programa “Only Viña”.

Mientras el espacio recibía al dúo mexicano Jesse & Joy, Bosch irrumpió en pantalla bailando en bata de baño junto a su equipo, desatando risas y comentarios en el estudio.

El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar ante la espontaneidad de la Miss Universo.