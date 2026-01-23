¿Vendrá a Panamá? Miss Universo 2025 inicia su ‘global tour’

El presidente de la organización Señorita Panamá, César Anel Rodríguez, informó que Fátima Bosch, Miss Universo 2025, dio inicio a su global tour con una visita oficial a Guatemala, programada del 21 al 25 de enero.

Rodríguez señaló que esta gira internacional forma parte de la agenda oficial de la actual Miss Universo, quien estará visitando distintos países como parte de sus compromisos institucionales y actividades de proyección social y cultural.