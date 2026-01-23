  1. Inicio
¿Vendrá a Panamá? Miss Universo 2025 inicia su 'global tour'

Fátima Bosch, Miss Universo 2025 podría visitar Panamá en los próximos días
Fátima Bosch, Miss Universo 2025 podría visitar Panamá en los próximos días @cesaranel
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/01/2026 14:01
Guatemala fue el primer destino del ‘global tour’ de Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

El presidente de la organización Señorita Panamá, César Anel Rodríguez, informó que Fátima Bosch, Miss Universo 2025, dio inicio a su global tour con una visita oficial a Guatemala, programada del 21 al 25 de enero.

Rodríguez señaló que esta gira internacional forma parte de la agenda oficial de la actual Miss Universo, quien estará visitando distintos países como parte de sus compromisos institucionales y actividades de proyección social y cultural.

Panamá espera anuncio oficial de la visita de Miss Universo 2025

El presidente de la organización Señorita Panamá adelantó que en los próximos días se anunciará la fecha oficial de llegada de Fátima Bosch a Panamá, una visita que ha generado expectativa entre seguidores del certamen de belleza y el público en general.

La posible visita de la actual Miss Universo se suma a los antecedentes de Panamá como sede de importantes encuentros con reinas de belleza internacionales. En años anteriores, el país ha recibido a reconocidas ganadoras del certamen, entre ellas Pia Wurtzbach, Sheynnis Palacios y Victoria Kjær, quienes realizaron diversas actividades oficiales durante su estadía.

