¿Vendrá a Panamá? Miss Universo 2025 inicia su ‘global tour’

El presidente de la organización <b>Señorita Panamá</b>, <b>César Anel Rodríguez</b>, informó que <b>Fátima Bosch, Miss Universo 2025</b>, dio inicio a su <b>g</b><b>lobal tour</b> con una visita oficial a <b>Guatemala</b>, programada del <b>21 al 25 de enero</b>.Rodríguez señaló que esta gira internacional forma parte de la agenda oficial de la actual Miss Universo, quien estará visitando distintos países como parte de sus compromisos institucionales y actividades de proyección social y cultural.