  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

¿Venganza en Miss Universo? Raúl Rocha y Nawat, se disputaron de la mano por la corona

Miss México se alza con la corona de Miss Universo 2025 en Bangkok.
Miss México se alza con la corona de Miss Universo 2025 en Bangkok. RUNGROJ YONGRIT | EPA | EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/11/2025 08:00
Fátima Bosch gana Miss Universo 2025 en medio de polémica por un incidente previo con Nawat Itsaragrisil.

Sin duda, la gala de Miss Universo 2025 sorprendió a todos con sus resultados, especialmente tras el momento en que Miss México y Miss Tailandia se tomaron de la mano para disputar la corona, generando rumores sobre si esto podría haber sido una especie de venganza por parte del presidente de la organización tras el incidente con Nawat Itsaragrisil.

Desde el inicio de la competencia, México y Tailandia figuraban entre las favoritas por su desempeño y belleza, pero fue Fátima Bosch, Miss México, quien finalmente se alzó con el triunfo en Bangkok.

El incidente que protagonizó Bosch con Nawat Itsaragrisil en una de las primeras actividades del certamen generó gran polémica durante el certamen. Ante esto, el presidente de la organización, Raúl Rocha, informó que Itsaragrisil enfrentaría posibles acciones corporativas y legales por los insultos y la humillación hacia la mexicana.

Hasta el momento, estas acciones no han sido confirmadas oficialmente.

Fans muestran su descontento con el resultado de Miss Universo 2025 en Bangkok

En redes sociales circula un video en el que se observa a varias personas abucheando y gritando tras manifestar su descontento por el resultado del Miss Universo 2025.

El hecho se produjo justo después de la coronación de Fátima Bosch, generando gran polémica y comentarios divididos entre los seguidores del certamen.

VIDEOS
Lo Nuevo