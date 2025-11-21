¿Venganza en Miss Universo? Raúl Rocha y Nawat, se disputaron de la mano por la corona

Sin duda, la gala de <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025">Miss Universo 2025</a></b> sorprendió a todos con sus resultados, especialmente tras el momento en que Miss México y Miss Tailandia se tomaron de la mano para disputar la corona, generando rumores sobre si esto podría haber sido una especie de venganza por parte del presidente de la organización tras el incidente con Nawat Itsaragrisil.Desde el inicio de la competencia, México y Tailandia figuraban entre las favoritas por su desempeño y belleza, pero fue <b><a href="/tag/-/meta/fatima-bosch">Fátima Bosch</a></b>, Miss México, quien finalmente se alzó con el triunfo en Bangkok.