Tensión en Miss Universo 2025: representante de México protagoniza incidente con organizador tailandés

Ante la situación, algunas de las candidatas <b>decidieron retirarse</b> del evento, aunque Nawat les advirtió que, si lo hacían, <b>quedarían fuera del certamen</b>.<i> 'Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense', </i>dijo el empresario al ver que algunas candidatas se levantaban.<b>Miss Universo México fue la primera en abandonar la actividad</b>, y fue seguida por la <b>actual reina</b>, quien expresó su apoyo a la representante mexicana y <b>hizo un llamado al respeto</b> a través de sus redes sociales.<i>'Defenderte a ti mismo no siempre es fácil pero es uno de los actos más importantes de respeto por ti mismo y fuerza que puedes mostrar. Significa conocer tu valor, establecer límites y no permitir que nadie ni nada socave tu voz o tu valor',</i> fue parte del mensaje que dejó la actual reina del certamen en su cuenta de Instagram.