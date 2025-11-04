Tensión en Miss Universo 2025: representante de México protagoniza incidente con organizador tailandés

Este 4 de noviembre, en Tailandia, la ceremonia de entrega de bandas a las concursantes del Miss Universo 2025, no pudo completarse en su totalidad luego de que surgieran tensiones entre la representante de México, Fátima Bosch, y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universe Tailandia y coorganizador del evento.

Durante una reunión con las participantes, Nawat habría cuestionado a Bosch por no compartir suficiente contenido sobre el país anfitrión en sus redes sociales, lo que provocó un incómodo intercambio de palabras. La mexicana respondió de manera firme, defendiendo su posición ante el comentario del empresario tailandés.

“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización“, dijo la representante mexicana.