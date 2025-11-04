  1. Inicio
PANAMÁ

Tensión en Miss Universo 2025: representante de México protagoniza incidente con organizador tailandés

La tensión marcó las primeras actividades del Miss Universo 2025 en Tailandia.
La tensión marcó las primeras actividades del Miss Universo 2025 en Tailandia. Foto tomadas de Instagram/ @missuniverse.mexico | @nawat.tv
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/11/2025 10:59
El Miss Universo 2025 ha estallado en su primera polémica apenas dos días después del arribo de las candidatas y durante una de las primeras actividades oficiales del certamen internacional.

Este 4 de noviembre, en Tailandia, la ceremonia de entrega de bandas a las concursantes del Miss Universo 2025, no pudo completarse en su totalidad luego de que surgieran tensiones entre la representante de México, Fátima Bosch, y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universe Tailandia y coorganizador del evento.

Durante una reunión con las participantes, Nawat habría cuestionado a Bosch por no compartir suficiente contenido sobre el país anfitrión en sus redes sociales, lo que provocó un incómodo intercambio de palabras. La mexicana respondió de manera firme, defendiendo su posición ante el comentario del empresario tailandés.

“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización“, dijo la representante mexicana.

Incómodo momento en el Miss Universo hace que las candidatas abandonen la actividad

Ante la situación, algunas de las candidatas decidieron retirarse del evento, aunque Nawat les advirtió que, si lo hacían, quedarían fuera del certamen.

“Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”, dijo el empresario al ver que algunas candidatas se levantaban.

Miss Universo México fue la primera en abandonar la actividad, y fue seguida por la actual reina, quien expresó su apoyo a la representante mexicana y hizo un llamado al respeto a través de sus redes sociales.

”Defenderte a ti mismo no siempre es fácil pero es uno de los actos más importantes de respeto por ti mismo y fuerza que puedes mostrar. Significa conocer tu valor, establecer límites y no permitir que nadie ni nada socave tu voz o tu valor”, fue parte del mensaje que dejó la actual reina del certamen en su cuenta de Instagram.

Victoria Kjaer se pronuncia ante polémica entre Miss Universe México y Nawat Itsaragrisil.
Victoria Kjaer se pronuncia ante polémica entre Miss Universe México y Nawat Itsaragrisil. Instagram/@victoriaakjaer
