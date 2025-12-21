Álex Carbonell, el camarógrafo panameño que mostró al mundo la invasión de 1989

Aunque hayan pasado más de 36 años desde la invasión estadounidense a Panamá de 1989 así como los hechos posteriores que culminaron con el regreso a la democracia del país, las memorias todavía perduran en quienes vivieron este período trascendental de la historia contemporánea. Más aún, en los encargados de registrar – ya sea con su cámara o su pluma – aquellos acontecimientos que precipitaron el ocaso del régimen militar que, en sus últimos años, estuvo encabezado por Manuel Antonio Noriega.Uno de esos testigos de excepción fue el reportero gráfico Álex Carbonell, quien laboró en medios nacionales e internacionales como el extinto canal Panavisión así como diversas agencias y cadenas como la agencia de noticias por televisión Worldwide Television News (WTN), ABC, CBS, AFP, BBC, Univisión y Telemundo, entre otras. Carbonell relató sus experiencias recientemente en un conversatorio realizado el pasado 16 de diciembre en el auditorio de la sede del Tribunal Electoral denominado ‘Relato de un camarógrafo sobre los sucesos a finales de los años 80 en Panamá’, ante un público entre los que se encontraban los integrantes de esa generación de nuevos periodistas, los cuales no vivieron dicha época aciaga para el país.La historia de Carbonell como responsable de aquellas imágenes que verían más tarde millones de televidentes internacionales en sus casas comenzó en febrero de 1988 cuando es testigo directo del cierre en vivo de Panavisión Canal 5, una estación televisiva propiedad del entonces presidente Erick Arturo Delvalle (1985-1988), quien anunció la destitución de Noriega como General al frente de las Fuerzas de Defensa. Al ser el presidente de la República el propietario de Panavisión, la orden era clara: había que repetir el mensaje televisado de la destitución de Noriega cada 15 o 20 minutos.Es en ese entonces, cuando el que fuera encargado de operaciones y coordinador del noticiero de Panavisión es consciente de la amenaza inminente de la bota militar sobre el canal, momentos antes de que clausuraran por la fuerza el diario La Prensa. Si bien por un lado tenían que obedecer la instrucción de la gerencia de Panavisión, por el otro recibían la orden de las Fuerzas de Defensa para que dejaran de transmitir el mensaje de Delvalle por el canal 5, que se encontraba emitiendo en directo su noticiero ‘Sistema Nacional de Noticias’. Una circunstancia inusual, ya que el informativo siempre se hacía en diferido.A partir de ese momento, el equipo de Panavisión interpreta el cierre de La Prensa como un aviso a navegantes y Carbonell se dice a sí mismo: ‘Vienen por nosotros’. Y así fue. Por ello, el equipo de noticias de la cadena se desplazó dentro y fuera de la torre donde se encontraban sus estudios, en Plaza Regency de Vía España. Es así que un compañero de labores se apostó en el supermercado Rey situado al frente de la estación, mientras que tres cámaras del estudio de noticias se distribuyeron tanto en el lobby del canal como frente a los elevadores de la torre en la que funcionaba Panavisión.Tal si fuera la crónica de una muerte anunciada, un convoy militar subió al piso desde el cual se transmitía el canal 5 y clausuró la señal. Después de que la pantalla de Panavisión se fuera a negro, los empleados de la estación fueron obligados a retirarse y recoger sus pertenencias. Más nunca regresarían a su puesto de trabajo.