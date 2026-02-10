Juicio Odebrecht: Peritos examinan fondos de campaña y viabilidad de proyectos en Veraguas

El juicio por el caso Odebrecht inició este martes, en su día 18, con la rápida presentación de dos peritajes que abordaron, por un lado, el uso de fondos destinados a la campaña del Partido Panameñista, y por otro, la viabilidad técnica y ambiental de proyectos hidroeléctricos en la provincia de Veraguas.

El primer perito en declarar fue José Ángel Hidrogo Calvo, aducido por el abogado Erasmo Muñoz, en representación de Jaime Lasso. El objeto del peritaje fue examinar la forma en que fueron utilizados los fondos recibidos por la fundación Don James, la sociedad Vtesh y Poseidon LLC, entidades de propiedad de Lasso.

De acuerdo con el informe, los fondos, que según los registros estaban destinados a cubrir gastos de la campaña del Partido Panameñista, cuando el expresidente Juan Carlos Varela se encontraba en la carrera por la presidencia de Panamá

Todo esto fue analizado dentro de un periodo de investigación comprendido entre 2009 y 2013.

Hidrogo Calvo indicó que la totalidad de los fondos recibidos fue utilizada, y explicó que el dinero se movía entre cuentas de distintas sociedades y negocios, una práctica que calificó como usual dentro de empresas pertenecientes a un mismo grupo económico.