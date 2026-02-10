ATTT restringe circulación de carga pesada durante los Carnavales

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó a los propietarios y conductores de vehículos de carga pesada, así como a la ciudadanía en general, que con motivo de la movilización masiva de personas durante la celebración de los Carnavales, dispusieron de una restricción vial en todo el territorio nacional.

Según detalló la entidad, queda prohibida la circulación de equipos de carga con dimensiones excedidas (sobredimensionados) en todo el territorio nacional, desde el jueves 12 de febrero a partir de las 6:00 p.m. hasta el jueves 19 de febrero a las 6:00 a.m.

La ATTT aclaró que únicamente podrán circular los vehículos de carga que se mantengan dentro de los límites estándar de dimensiones, los cuales no deberán exceder las siguientes medidas:

Ancho: hasta 2.50 metros

Largo: hasta 20.00 metros

Alto: hasta 4.15 metros

La institución reiteró que estas medidas buscan garantizar la seguridad vial y facilitar el desplazamiento durante los días de mayor afluencia vehicular por las festividades del Carnaval.