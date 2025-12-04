ATTT restringe circulación de equipo pesado por celebración del Día de las Madres

La <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b> anunció que, con motivo de la celebración del <b><a href="/tag/-/meta/dia-de-las-madres">Día de las Madres</a></b>, se aplicará una <b>restricción temporal</b> para la circulación de equipo pesado en todo el territorio nacional. La medida regirá desde las <b>6:00 p.m. del viernes 5 de diciembre</b> hasta las <b>6:00 a.m. del martes 9 de diciembre de 2025</b>.Durante este periodo quedará prohibido el tránsito de vehículos de carga <b>sobredimensionada</b>. La institución aclaró que únicamente podrán circular aquellos vehículos que <b>no excedan</b> las siguientes dimensiones:La ATTT recordó que estas restricciones buscan garantizar la seguridad vial durante una de las fechas de mayor movilidad en el país.