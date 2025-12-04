ATTT restringe circulación de equipo pesado por celebración del Día de las Madres

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que, con motivo de la celebración del Día de las Madres, se aplicará una restricción temporal para la circulación de equipo pesado en todo el territorio nacional. La medida regirá desde las 6:00 p.m. del viernes 5 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del martes 9 de diciembre de 2025.

Durante este periodo quedará prohibido el tránsito de vehículos de carga sobredimensionada. La institución aclaró que únicamente podrán circular aquellos vehículos que no excedan las siguientes dimensiones:

La ATTT recordó que estas restricciones buscan garantizar la seguridad vial durante una de las fechas de mayor movilidad en el país.