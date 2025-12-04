  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Naviferias del IMA | Puntos de venta de este viernes 5 de diciembre

El IMA mantiene naviferias y distribución de bolsas navideñas.
El IMA mantiene naviferias y distribución de bolsas navideñas. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/12/2025 09:09
continuará realizando naviferias en cuatro puntos del país, donde entregará las tradicionales bolsas navideñas que incluyen el jamón picnic.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este viernes 5 de diciembre se llevarán a cabo las tradicionales naviferias en distintos puntos del país.

De acuerdo con la entidad, las jornadas iniciarán a partir de las 7:00 a.m. y pondrán a disposición del público una amplia variedad de productos a precios accesibles, con el propósito de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada festiva.

Entre los artículos disponibles destacan las conocidas bolsas navideñas, que incluyen el esperado jamón picnic, así como otros productos de consumo básico que suelen adquirirse en estas fechas.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar. Además, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos y fomentar prácticas amigables con el medio ambiente.

Calendario de naviferias del viernes 5 de diciembre

Para el viernes 5 de diciembre, las naviferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Chiriquí

Cancha Comunal de San Félix cabecera

Cancha del Parque Remedios

Cancha Comunal de Tolé cabecera

Cancha Comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo

Panamá Este

Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo

Cancha del corregimiento de la Loma del Naranjo

Coclé

Parque 15 de enero, corregimiento de Antón cabecera

Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón

Cancha frente a la escuela Angelina Mailyn de Tirone, distrito de Antón

Casa del Pueblo de Natá, corregimiento de Nat+a cabecera

Cancha de Olá cabecera, distrito de Olá

Mercado Agrícola Artesanal La Pintada, distrito de La Pintada

Comarca Ngäbe Buglé

Santa Catalina

Lo Nuevo