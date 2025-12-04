Naviferias del IMA | Puntos de venta de este viernes 5 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este viernes 5 de diciembre se llevarán a cabo las tradicionales naviferias en distintos puntos del país.

De acuerdo con la entidad, las jornadas iniciarán a partir de las 7:00 a.m. y pondrán a disposición del público una amplia variedad de productos a precios accesibles, con el propósito de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada festiva.

Entre los artículos disponibles destacan las conocidas bolsas navideñas, que incluyen el esperado jamón picnic, así como otros productos de consumo básico que suelen adquirirse en estas fechas.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar. Además, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos y fomentar prácticas amigables con el medio ambiente.