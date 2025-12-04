  1. Inicio
Información útil

Naviferias del IMA continúan del 9 al 12 de diciembre en nuevos puntos del país

El IMA extiende sus naviferias del 9 al 12 de diciembre a más localidades.
El IMA extiende sus naviferias del 9 al 12 de diciembre a más localidades. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/12/2025 09:05
El IMA continuará con las Naviferias la próxima semana de diciembre, ofreciendo bolsas navideñas a las familias panameñas.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha publicado el calendario oficial de la próxima semana de Naviferias, detallando las fechas y lugares donde se llevarán a cabo del 9 al 12 de diciembre en distintos puntos del país.

Las actividades iniciarán a partir de las 7:00 a.m. y ofrecerán una amplia variedad de productos económicos para las familias panameñas, entre ellos las bolsas navideñas con el jamón picnic.

El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente.

Calendario de Naviferias del 9 al 12 de diciembre

El IMA publicó calendario de Naviferias que se llevarán a cabo del 9 al 12 de diciembre en las siguientes ubicaciones:

Naviferias del martes 9 de diciembre

Coclé

Tienda permanente del IMA en Penonomé

Casa Comunal de Tambo, distrito de Penonomé

Veraguas

Parque Principal de Calobre cabecera

Parque Central, San Francisco cabecera

Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa

Parque Central de Santa Fe

Parque Principal del corregimiento de Cañazas cabecera

Naviferias del miércoles 10 de diciembre

Colón

Centro de Arte y Cultura en Barrio Sur

Mercado Público de San Juan

Terrenos de la Feria de Colón en Buena Vista

Veraguas

Parque central de Las Palmas

Cancha multiuso Los Ruíces

Parque central de Río de Jesús

Terrenos de la Feria de Soná

Casa Comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco

Chiriquí

Terrenos de la Feria de San José de David

Darién

Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza

Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, en Metetí

Terrenos de la Feria de Santa Fe

Bocas del Toro

Terrenos de la Feria de Rambala, en Chiriquí Grande

Naviferias del jueves 11 de octubre

Veraguas

Parque Central de Atalaya cabecera

Santiago Mall, distrito de Santiago

Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera

Darién

Cancha techada de La Palma

Cancha de la Escuela del Real de Santa María

Bocas del Toro

Cancha de Una Milla, Almirante

Colón

Polideportivo de Cativá

Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón

Cancha multiuso de Escobal

Naviferias del viernes 12 de diciembre

Colón

Frente a la junta comunal de El Guabo

Parque Público de Chagres

Parque Público de Miguel de la Borda

Darién

Cancha del pueblo de Jaqué

Casa del Comité de Garachiné

Bocas del Toro

Parador fotográfico de Changuinola

Lo Nuevo