Naviferias del IMA continúan del 9 al 12 de diciembre en nuevos puntos del país

El IMA publicó calendario de Naviferias que se llevarán a cabo del 9 al 12 de diciembre en las siguientes ubicaciones:<b>Naviferias del martes 9 de diciembre</b><b>Coclé</b>Tienda permanente del IMA en PenonoméCasa Comunal de Tambo, distrito de Penonomé<b>Veraguas</b>Parque Principal de Calobre cabeceraParque Central, San Francisco cabeceraParque principal de La Mesa, distrito de La MesaParque Central de Santa FeParque Principal del corregimiento de Cañazas cabecera<b>Naviferias del miércoles 10 de diciembre</b><b>Colón</b>Centro de Arte y Cultura en Barrio SurMercado Público de San JuanTerrenos de la Feria de Colón en Buena Vista<b>Veraguas</b>Parque central de Las PalmasCancha multiuso Los RuícesParque central de Río de JesúsTerrenos de la Feria de SonáCasa Comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco<b>Chiriquí</b>Terrenos de la Feria de San José de David<b>Darién</b>Plaza El Yavizano, corregimiento de YavizaCancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, en MetetíTerrenos de la Feria de Santa Fe<b>Bocas del Toro</b>Terrenos de la Feria de Rambala, en Chiriquí Grande