Naviferias del IMA continúan del 9 al 12 de diciembre en nuevos puntos del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha publicado el calendario oficial de la próxima semana de Naviferias, detallando las fechas y lugares donde se llevarán a cabo del 9 al 12 de diciembre en distintos puntos del país.

Las actividades iniciarán a partir de las 7:00 a.m. y ofrecerán una amplia variedad de productos económicos para las familias panameñas, entre ellos las bolsas navideñas con el jamón picnic.

El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente.