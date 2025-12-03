¿Dónde habrá naviferias del IMA este jueves 4 de diciembre? Lista de puntos y lo que ofrecen

Para el jueves 4 de diciembre, las naviferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>Naviferias del jueves 4 de diciembre</b><b>Herrera</b>Parque San Sebastián de Ocú cabeceraCasa Comunal de Los Llano, OcúCancha municipal de Las Minas, cabeceraCasa Comunal de Chepo, Las MinasCancha Municipal de Los Pozos, cabeceraTerrenos frente al centro de salud de La Pitaloza, Los PozosCancha Municipal de Pesé cabecera<b>Panamá Este</b>Agencia del IMA en el distrito de Chepo<b>Chiriquí</b>Parque Central de AlanjeClub de Leones de Volcán, Tierras AltasParque Central de Boquete<b>Comarca Ngäbe Buglé</b>Kusapín