¿Dónde habrá naviferias del IMA este jueves 4 de diciembre? Lista de puntos y lo que ofrecen

IMA activa las ventas de naviferias con bolsas navideñas y jamón picnic.
IMA activa las ventas de naviferias con bolsas navideñas y jamón picnic. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/12/2025 09:46
El IMA anunció la realización de las tradicionales naviferias para ofrecer productos accesibles y apoyar la economía familiar.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este jueves 4 de diciembre se llevarán a cabo las tradicionales naviferias en distintos puntos del país.

De acuerdo con la entidad, las jornadas iniciarán a partir de las 7:00 a.m. y pondrán a disposición del público una amplia variedad de productos a precios accesibles, con el propósito de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada festiva.

Entre los artículos disponibles destacan las conocidas bolsas navideñas, que incluyen el esperado jamón picnic, así como otros productos de consumo básico que suelen adquirirse en estas fechas.

El IMA recordó que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar. Además, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos y fomentar prácticas amigables con el medio ambiente.

Calendario de naviferias del jueves 4 de diciembre

Para el jueves 4 de diciembre, las naviferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Naviferias del jueves 4 de diciembre

Herrera

Parque San Sebastián de Ocú cabecera

Casa Comunal de Los Llano, Ocú

Cancha municipal de Las Minas, cabecera

Casa Comunal de Chepo, Las Minas

Cancha Municipal de Los Pozos, cabecera

Terrenos frente al centro de salud de La Pitaloza, Los Pozos

Cancha Municipal de Pesé cabecera

Panamá Este

Agencia del IMA en el distrito de Chepo

Chiriquí

Parque Central de Alanje

Club de Leones de Volcán, Tierras Altas

Parque Central de Boquete

Comarca Ngäbe Buglé

Kusapín

