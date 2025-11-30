Naviferias del IMA: Lugares de venta para el 2 de diciembre

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> anunció que este martes 2 de diciembre se realizarán las tradicionales<b><a href="/tag/-/meta/naviferias"> naviferias</a></b> en diversos puntos del país.Las jornadas iniciarán a partir de las 7:00 a.m. y ofrecerán al público una amplia variedad de productos a precios accesibles, con el fin de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada festiva.Entre los artículos disponibles se encuentran las <b>bolsas navideñas</b>, que incluyen el esperado <b>jamón picnic</b>, además de otros productos de consumo básico.El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente.