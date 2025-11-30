  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Naviferias del IMA: Lugares de venta para el 2 de diciembre

Este 2 de diciembre vuelven las naviferias del IMA con jamón picnic y más.
Este 2 de diciembre vuelven las naviferias del IMA con jamón picnic y más. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/11/2025 09:24
El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este martes 2 de diciembre se realizarán las tradicionales naviferias en diversos puntos del país.

Las jornadas iniciarán a partir de las 7:00 a.m. y ofrecerán al público una amplia variedad de productos a precios accesibles, con el fin de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada festiva.

Entre los artículos disponibles se encuentran las bolsas navideñas, que incluyen el esperado jamón picnic, además de otros productos de consumo básico.

El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente.

Calendario de Naviferias del martes 2 de diciembre

Para el martes 2 de diciembre, las naviferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

Chiriquí

Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba

Terreno de la Feria de Puerto Armuelles, Barú

Alcaldía de Renacimiento, Río Sereno

Los Santos

Parque Simón Bolívar, en La Villa de Los Santos

Parque Viviana Pérez en el distrito de Guararé

Parque Belisario Porras en Las Tablas

Herrera

Parque Herrera, en Chitré cabecera

Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo

Plaza 3 de noviembre, La Arena, distrito de Chitré

Lo Nuevo