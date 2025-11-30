Naviferias del IMA: Lugares de venta para el 2 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este martes 2 de diciembre se realizarán las tradicionales naviferias en diversos puntos del país.

Las jornadas iniciarán a partir de las 7:00 a.m. y ofrecerán al público una amplia variedad de productos a precios accesibles, con el fin de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada festiva.

Entre los artículos disponibles se encuentran las bolsas navideñas, que incluyen el esperado jamón picnic, además de otros productos de consumo básico.

El IMA recordó a los asistentes que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de ingresar y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos, promoviendo al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente.