Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 13 de mayo

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que para este miércoles <b>se esperan lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica ocasional y condiciones inestables</b> tanto en la vertiente del Caribe como en sectores del Pacífico.En la vertiente del Caribe, <b>durante la mañana predominarán los cielos nublados con lluvias y tormentas aisladas</b> principalmente en áreas marítimas desde <b>Bocas del Toro hasta la comarca Ngäbe-Bugl</b>é. Mientras tanto, el resto de la región mantendrá condiciones parcialmente nubladas con lluvias esporádicas. <b>Para horas de la tarde y la noche</b>, <b>continuarán los nublados con precipitaciones</b> intermitentes a lo largo de toda la vertiente.Por su parte, en la vertiente del Pacífico,<b> la mañana iniciará con cielo parcialmente nublado a despejado</b>; sin embargo, se prevén lluvias en sectores marítimos como el<b> Golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas, incluyendo Isla Coiba.</b>En horas de la tarde se esperan aguaceros aislados acompañados de descargas eléctricas sobre puntos de <b>Chiriquí, Veraguas, Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá</b>. El resto de la vertiente registrará chubascos aislados. Para la noche, persistirán lluvias en áreas del <b>Golfo de Chiriquí, Golfo de Panamá, costas de Panamá Este, Darién oriental y la comarca Emberá-Wounaan.</b>Las temperaturas máximas oscilarán entre los <b>28°C y 31°C </b>en el Caribe y entre <b>29°C y 34°C</b> en el Pacífico. En áreas montañosas y la Cordillera Central, las temperaturas podrían variar entre <b>12°C y 23°C.</b>Además, el IMHPA advirtió que los índices de radiación UV-B se mantendrán entre moderados y muy altos, con niveles de riesgo entre <b>5 y 10, </b>por lo que recomiendan protección solar y evitar la exposición prolongada al sol.