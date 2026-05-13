Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 13 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este miércoles se esperan lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica ocasional y condiciones inestables tanto en la vertiente del Caribe como en sectores del Pacífico.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana predominarán los cielos nublados con lluvias y tormentas aisladas principalmente en áreas marítimas desde Bocas del Toro hasta la comarca Ngäbe-Buglé. Mientras tanto, el resto de la región mantendrá condiciones parcialmente nubladas con lluvias esporádicas. Para horas de la tarde y la noche, continuarán los nublados con precipitaciones intermitentes a lo largo de toda la vertiente.

Por su parte, en la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con cielo parcialmente nublado a despejado; sin embargo, se prevén lluvias en sectores marítimos como el Golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas, incluyendo Isla Coiba.

En horas de la tarde se esperan aguaceros aislados acompañados de descargas eléctricas sobre puntos de Chiriquí, Veraguas, Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá. El resto de la vertiente registrará chubascos aislados. Para la noche, persistirán lluvias en áreas del Golfo de Chiriquí, Golfo de Panamá, costas de Panamá Este, Darién oriental y la comarca Emberá-Wounaan.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28°C y 31°C en el Caribe y entre 29°C y 34°C en el Pacífico. En áreas montañosas y la Cordillera Central, las temperaturas podrían variar entre 12°C y 23°C.

Además, el IMHPA advirtió que los índices de radiación UV-B se mantendrán entre moderados y muy altos, con niveles de riesgo entre 5 y 10, por lo que recomiendan protección solar y evitar la exposición prolongada al sol.