Inducción a la prostitución en Colombia: 10 años de cárcel por proponer ‘favores’

Durante el proceso, la defensa intentó desacreditar el testimonio de la joven alegando supuestos comportamientos <i>'obscenos' </i>o<i> 'rebeldes'</i>, argumentos que la Sala calificó como ajenos al debate probatorio y propios de un<i> 'derecho penal de autor' </i>ya proscrito.El tribunal enfatizó que la vulnerabilidad de la víctima —menor de edad y en situación de pobreza— fue aprovechada por Barrera García. <b>Con esta decisión, la justicia colombiana cierra un caso emblemático que refuerza la protección contra las redes de explotación sexual y el acoso, estableciendo un precedente sobre la validez del testimonio de la víctima frente a intentos de desprestigio familiar.</b>