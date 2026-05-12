Presidente Abinader llega a Panamá para participar en Congreso Mundial de Zonas Francas

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llegó la tarde de este martes 12 de mayo a la ciudad de Panamá para participar en el Congreso Mundial de Zonas Francas, evento internacional que se desarrolla en el país hasta este miércoles.

Abinader arribó a la ciudad de Panamá pasadas las 5:00 p.m., en medio de una agenda enfocada en reuniones con empresarios y autoridades panameñas, según informó el diario dominicano Listín Diario.

El mandatario fue recibido por el vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos, y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Durante su visita, Abinader pronunciará el discurso central del Congreso Mundial de Zonas Francas y sostendrá encuentros con empresarios del sector logístico y de manufactura, con el objetivo de promover la inversión extranjera en República Dominicana.

Asimismo, el presidente dominicano tiene previsto reunirse con su homólogo panameño José Raúl Mulino, además de participar en reuniones con empresarios locales para impulsar oportunidades de inversión.

De acuerdo con Listín Diario, República Dominicana busca consolidarse como una de las economías de mayor crecimiento sostenido en América Latina, especialmente en áreas vinculadas a zonas francas, exportaciones e industria.