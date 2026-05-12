Allanamientos en Tocumen y San Miguelito por caso de homicidio en Chepo

La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana realizó este martes 12 de mayo varios allanamientos en los corregimientos de Arnulfo Arias Madrid, en el distrito de San Miguelito, y Tocumen, en el distrito de Panamá, como parte de la operación “Convergencia”, vinculada a investigaciones por homicidio y asociación ilícita para delinquir.

Durante las diligencias, desarrolladas junto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, las autoridades lograron la aprehensión de dos personas, un hombre y una mujer.

Los operativos iniciaron desde horas de la madrugada en distintos puntos de ambos corregimientos, como parte de las acciones para esclarecer un homicidio ocurrido el 28 de abril de 2025 en el corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

De acuerdo con las investigaciones, en ese hecho un ciudadano murió tras recibir múltiples disparos con arma de fuego.

La Fiscalía Metropolitana recordó que por este mismo caso ya se había aprehendido a otra persona en 2025, quien actualmente permanece bajo la medida cautelar de detención provisional.