Fraude bancario: Cuatro aprehendidos en operativos en Chiriquí y Panamá

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó la tarde de este miércoles 29 de abril sobre la aprehensión de cuatro personas durante la tercera fase de la operación “Fraude Total 3.0”, vinculadas a un presunto fraude financiero en perjuicio de un banco en Panamá.

Las diligencias fueron desarrolladas por la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en coordinación con agentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, en operativos realizados en las provincias de Panamá y Chiriquí.

Durante los allanamientos, las autoridades lograron ubicar diversos indicios, entre ellos equipos tecnológicos, tarjetas bancarias y una billetera digital, que serán incorporados a las investigaciones en curso.

De acuerdo con las investigaciones, el caso está relacionado con la presunta presentación de avalúos falsificados para la obtención de préstamos, lo que habría generado un perjuicio económico que supera los 786 mil dólares.

Por estos hechos, ya suman seis las personas que han sido llevadas ante jueces de garantías, donde se les han imputado cargos por delitos financieros y se les han aplicado las medidas cautelares correspondientes.