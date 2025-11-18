Desarticulan red por un supuesto fraude de más de $785 mil a la Caja de Ahorros

La Policía Nacional informó este martes 18 de noviembre sobre la desarticulación de un grupo dedicado a delitos financieros y blanqueo de capitales, que operaba en perjuicio de la Caja de Ahorros.

La operación, denominada “Fraude total”, se desarrolló en coordinación con el Ministerio Público y permitió la captura de cinco personas presuntamente vinculadas al desfalco de más de 786 mil dólares a la Caja de Ahorros.

Según las primeras investigaciones, la organización habría ejecutado un fraude superior a los 786 mil dólares, afectando directamente el orden económico y el sistema bancario nacional.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron un arma de fuego con 15 municiones, además de indicios relevantes para el avance de la investigación y la sustentación del caso ante las instancias judiciales.

Los cinco detenidos serán puestos a órdenes de la Procuraduría General de la Nación y posteriormente ante un juez de garantías para los trámites correspondientes y la imputación de cargos.