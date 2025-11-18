  1. Inicio
Desarticulan red por un supuesto fraude de más de $785 mil a la Caja de Ahorros

Los cinco detenidos serán puestos a órdenes de la Procuraduría General de la Nación.
Manuel Vega Loo
  • 18/11/2025 14:57
Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron un arma de fuego con 15 municiones, además de indicios relevantes para el avance de la investigación.

La Policía Nacional informó este martes 18 de noviembre sobre la desarticulación de un grupo dedicado a delitos financieros y blanqueo de capitales, que operaba en perjuicio de la Caja de Ahorros.

La operación, denominada “Fraude total”, se desarrolló en coordinación con el Ministerio Público y permitió la captura de cinco personas presuntamente vinculadas al desfalco de más de 786 mil dólares a la Caja de Ahorros.

Según las primeras investigaciones, la organización habría ejecutado un fraude superior a los 786 mil dólares, afectando directamente el orden económico y el sistema bancario nacional.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron un arma de fuego con 15 municiones, además de indicios relevantes para el avance de la investigación y la sustentación del caso ante las instancias judiciales.

Los cinco detenidos serán puestos a órdenes de la Procuraduría General de la Nación y posteriormente ante un juez de garantías para los trámites correspondientes y la imputación de cargos.

