Preliminar de Miss Universo 2025: Horarios y dónde verlo en Panamá

Panamá se prepara para vivir la emoción del certamen preliminar más esperado del año, Miss Universo 2025, que se celebrará el miércoles 19 de noviembre en el Impact Challenger de Bangkok, Tailandia, uno de los recintos más importantes del país asiático. Este escenario será clave para definir a las semifinalistas rumbo a la gran final.

La preliminar y el desfile de trajes nacionales estarán disponibles para los televidentes panameños a través de varias plataformas de transmisión digital, permitiendo que el público pueda disfrutar de todo el glamour, la elegancia y el desempeño de las candidatas.

Durante la competencia preliminar, las participantes desfilarán en tres segmentos fundamentales:

Traje de baño

Traje típico o nacional

Traje de noche

Esta fase es determinante, ya que ofrentece a cada candidata la oportunidad de demostrar porte, seguridad y presencia escénica. Además, en el desfile de trajes nacionales podrán exhibir la riqueza cultural de sus países, un segmento que suele atraer la atención mundial por su colorido y creatividad.