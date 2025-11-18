  1. Inicio
PANAMÁ

Preliminar de Miss Universo 2025: Horarios y dónde verlo en Panamá

Por
Emiliana Tuñón
  • 18/11/2025 15:31
El camino hacia la corona universal entra en su punto más crítico este 19 de noviembre, cuando se celebre en Bangkok la preliminar del Miss Universo 2025, evento que definirá a las semifinalistas.

Panamá se prepara para vivir la emoción del certamen preliminar más esperado del año, Miss Universo 2025, que se celebrará el miércoles 19 de noviembre en el Impact Challenger de Bangkok, Tailandia, uno de los recintos más importantes del país asiático. Este escenario será clave para definir a las semifinalistas rumbo a la gran final.

La preliminar y el desfile de trajes nacionales estarán disponibles para los televidentes panameños a través de varias plataformas de transmisión digital, permitiendo que el público pueda disfrutar de todo el glamour, la elegancia y el desempeño de las candidatas.

Durante la competencia preliminar, las participantes desfilarán en tres segmentos fundamentales:

Traje de baño

Traje típico o nacional

Traje de noche

Esta fase es determinante, ya que ofrentece a cada candidata la oportunidad de demostrar porte, seguridad y presencia escénica. Además, en el desfile de trajes nacionales podrán exhibir la riqueza cultural de sus países, un segmento que suele atraer la atención mundial por su colorido y creatividad.

¿A qué hora y dónde ver la preliminar del Miss Universo 2025 en Panamá?

La preliminar será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe. Los horarios para Panamá son:

Desfile de Trajes Nacionales (National Costume): 1:00 a.m. del miércoles 19 de noviembre

Preliminar (competencia completa): 7:00 a.m. del mismo día

Los espectadores podrán disfrutar de ambos eventos desde cualquier dispositivo, siguiendo cada detalle del desempeño de la candidata panameña y del resto de aspirantes a la corona universal.

