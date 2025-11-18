Preliminar de Miss Universo 2025: Horarios y dónde verlo en Panamá

Panamá se prepara para vivir la emoción del certamen preliminar más esperado del año, <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025">Miss Universo 2025</a></b>, que se celebrará el miércoles 19 de noviembre en el Impact Challenger de Bangkok, Tailandia, uno de los recintos más importantes del país asiático. Este escenario será clave para definir a las semifinalistas rumbo a la gran final.La preliminar y el desfile de trajes nacionales estarán disponibles para los televidentes panameños a través de varias plataformas de transmisión digital, permitiendo que el público pueda disfrutar de todo el glamour, la elegancia y el desempeño de las candidatas.<i><b>Durante la competencia preliminar, las participantes desfilarán en tres segmentos fundamentales:</b></i><i>Traje de baño</i><i>Traje típico o nacional</i><i>Traje de noche</i>Esta fase es determinante, ya que ofrentece a cada candidata la oportunidad de demostrar porte, seguridad y presencia escénica. Además, en el desfile de trajes nacionales podrán exhibir la riqueza cultural de sus países, un segmento que suele atraer la atención mundial por su colorido y creatividad.