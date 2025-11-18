Ministerio de Seguridad anuncia programa de becas para estudios en academias militares estadounidenses

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en Panamá, anunció este martes 18 de noviembre la apertura de la convocatoria dirigida a jóvenes panameños entre 18 y 22 años interesados en participar en el proceso de selección para cursar estudios en academias policiales y militares en el extranjero a partir de 2026.

La convocatoria estará disponible hasta este miércoles 10 de diciembre, a las 4:00 p.m., e incluye oportunidades de formación en instituciones, como la Academia Militar West Point, la Academia de la Fuerza Aérea, la Academia Naval y la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado, los aspirantes deben contar con dominio del idioma inglés —leer, escribir y hablarlo adecuadamente— como requisito fundamental para participar en el proceso de selección.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con la Oficina de Cooperación Internacional del Minseg a través de las líneas telefónicas: 515-2815, 516-2842 y 516-2831.

La entidad destacó que este programa refleja el compromiso del Estado panameño con la creación de oportunidades educativas y de formación internacional para jóvenes con vocación de servicio y deseos de superación, contribuyendo al fortalecimiento del recurso humano comprometido con la seguridad y la patria.