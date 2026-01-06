Chevron reactiva envíos petroleros a Venezuela tras la caída de Maduro

El incremento de envíos se produce en paralelo a operativos navales desplegados por <b>Estados Unidos </b>en el <b>Caribe</b>, destinados a reforzar el control sobre el comercio petrolero vinculado a actores sancionados. Estas acciones han obligado a algunos tanqueros a modificar rutas o detener operaciones, aunque los cargamentos asociados a <b>Chevron </b>no se han visto afectados.El crudo extraído por la empresa estadounidense está destinado principalmente a refinerías en Estados Unidos, en un contexto de reorganización del sector energético venezolano tras años de colapso productivo, falta de inversión y deterioro de la infraestructura.