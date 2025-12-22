El pulso Trump-Maduro pasa por el petróleo de Venezuela

<b>La escalada de Estados Unidos contra buques cargados con petróleo de Venezuela</b> amenaza con frenar la producción y <b>asfixiar su economía</b>, al tiempo que alimenta la teoría recurrente del chavismo: <b>Donald Trump busca derrocar a Nicolás Maduro para controlar las riquezas del país</b>.<b>Estados Unidos movilizó una gigantesca flota militar al Caribe</b> para lo que primero se vendió como una operación contra el narcotráfico y ahora incluye <b>dos confiscaciones militares de petroleros y un bloqueo a este tipo embarcaciones desde y hacia venezuela</b> cuando se trata de buques sancionados.<b>Trump ha dicho que Maduro tiene los días contados</b> y que <b>no descartaba una guerra con Venezuela</b>.Maduro 'sabe exactamente lo que quiero', señaló el mandatario al canal NBC. <b>¿Es petróleo?</b><b>Viejo proveedor -</b><b>Estados Unidos explotó por décadas el petróleo de Venezuela</b>, desde los primeros descubrimientos en la década de 1920 hasta la nacionalización en 1976.<b>Muchas refinerías estadounidenses fueron diseñadas</b> de hecho para procesar este tipo de crudo, conocido como pesado y extrapesado por su alta densidad.<b>Venezuela produce casi un millón de barriles por día</b> y <b>Chevron es el único autorizado a llevar su petróleo de Venezuela a Estados Unidos</b>, en medio de un embargo que impuso el propio Trump en 2019.Son aproximadamente unos <b>200.000 barriles</b>, explicó una fuente del sector a la AFP. <b>Viajan en buques no sancionados</b>, a salvo de las operaciones militares.<b>Un primer buque fue interceptado el 10 de diciembre y llevado a Estados Unidos con su carga</b>. Eran <b>1,9 millones de barriles</b>, según Maduro, que tachó la operación de <b>'piratería naval criminal'</b>.<b>Una segunda embarcación fue detenida el sábado</b> y la Guardia Costera estadounidense reportó una persecución de una tercera, sin precisar detalles.<b>Alcance del bloqueo -</b><b>Trump ordenó bloquear buques sancionados</b>, pero analistas advierten que <b>la medida es vaga y puede afectar cualquier barco con crudo venezolano</b>, salvo los que trabajan para Chevron.<b>Venezuela exporta unos 500.000 barriles en el mercado negro</b>, principalmente a Asia, dijo Juan Szabo, consultor y exvicepresidente de la estatal PDVSA.<b>El segundo barco incautado no estaba de hecho en la lista negra de Estados Unidos</b>, según una revisión de la AFP que determinó que el tanquero <b>no aparece en la lista del Departamento del Tesoro</b> de empresas e individuos sancionados.<b>La política no es rigurosa</b>: algunos buques han pasado sin problemas, pero <b>el riesgo puede elevar fletes o alejar navieras</b>, señaló Szabo.<b>PDVSA asegura que las exportaciones siguen normalmente</b>, un punto clave ante la <b>baja capacidad de almacenamiento</b>, de apenas dos a tres días, según la fuente.'<b>Si hay un verdadero bloqueo, la producción se detendrá muy rápido</b> como en la gran huelga de 2002', explicó en relación al paro en protesta contra el entonces presidente Hugo Chávez.<b>Geopolítica -</b><b>El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene prevista una reunión sobre el tema</b> para el martes.<b>La presión de Estados Unidos sobre Maduro comenzó en septiembre</b> con el bombardeo de embarcaciones que vincularon a un supuesto cartel encabezado por el gobernante izquierdista. <b>Van más de 100 muertos</b> en estas operaciones contra las llamadas 'narcolanchas'.Carlos Mendoza Potellá, profesor de Economía energética en Venezuela, ubicó los acontecimientos alrededor del petróleo venezolano en lo que bautizó como la <b>'Doctrina Trump'</b>, en la que Estados Unidos <b>'se reserva América'</b> en el marco de su nueva estrategia de seguridad.'<b>Esto no es solo petróleo, es el reparto del mundo</b>' con China y Rusia, añadió. '<b>Somos la primera instancia, la primera demostración de ese poder</b>', afirmó.<b>El gobierno de Venezuela denuncia desde los tiempos de Chávez la ambición estadounidense</b> sobre las mayores reservas de crudo del planeta.<b>Trump ya buscó sin éxito la caída de Maduro</b> en su primer gobierno con una política de máxima presión mediante sanciones.<b>Golpe a la billetera -</b><b>El bloqueo suma presión a la ya golpeada economía de Venezuela</b>, que este año cerrará con <b>hiperinflación</b>.<b>Los venezolanos no paran de hablar del despliegue militar estadounidense</b>, aunque en susurro, temerosos de terminar en prisión.Szabo calcula que <b>las exportaciones caerán 45% en los próximos cuatro meses</b>, lo que representa <b>un golpe a la billetera del Estado</b>.En marzo y abril '<b>el ingreso en divisas será una tercera parte</b> de lo que era cuando ya estaba en crisis' el país, advirtió. '<b>Va a haber un encarecimiento enorme</b>'.