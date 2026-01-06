Credenciales aprueba procedimiento para ratificar suplentes de la Corte

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional aprobó el procedimiento general para iniciar el proceso de ratificación de dos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, dando paso a una etapa de participación ciudadana previa a la decisión del Pleno legislativo. La decisión se adoptó durante sesión ordinaria celebrada este lunes, en la que se sometió a votación la Resolución II del 6 de enero de 2026, mediante la cual se establece la metodología para la consideración, revisión y estudio de las designaciones remitidas por el Órgano Ejecutivo. La resolución contempla la aplicación del procedimiento general, tal como lo establece la Resolución N.° 7 del 27 de octubre de 2022 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, lo que implica la publicación de avisos en medios de comunicación y la apertura de un periodo para que la ciudadanía presente observaciones u objeciones a las designaciones.

Las postulaciones corresponden a GuimaraDarcel Aparicio Ortega, designada como magistrada suplente del magistrado Carlos Ernesto Villalobos Jaén, de la Sala Primera de lo Civil, y a Juan Carlos Tatti Castillo, propuesto como magistrado suplente de la magistrada Gisela del Carmen Angulo Ayala, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con lo aprobado, la Secretaría General de la Asamblea Nacional deberá publicar la convocatoria en dos diarios de circulación nacional y en la página web institucional, por un periodo de dos días hábiles, comprendido entre el 8 y el 12 de enero de 2026. Durante ese lapso, las observaciones deberán ser presentadas por escrito, en lenguaje respetuoso y con identificación del autor. Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Credenciales, diputada Dana Castañeda, explicó que la decisión de optar por el procedimiento general responde al interés de garantizar la transparencia del proceso y preservar el derecho de la ciudadanía a pronunciarse sobre nombramientos de alto impacto institucional. Castañeda subrayó que, si bien ambos designados son funcionarios de carrera del Órgano Judicial, la Comisión consideró necesario mantener el mecanismo de consulta pública, en atención a la responsabilidad que asumirán los magistrados suplentes al ejercer funciones jurisdiccionales en ausencia de los magistrados principales.