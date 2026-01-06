Credenciales aprueba procedimiento para ratificar suplentes de la Corte

'La comisión aprobó este método para no coartar el derecho de los panameños a opinar respecto a figuras que, eventualmente, tomarán decisiones de justicia en nombre del Estado', señaló la diputada al sustentar la resolución ante los comisionados.Tras cerrarse el periodo de discusión, la resolución fue sometida a votación y aprobada por los miembros de la comisión, quedando formalmente adoptada. Con ello, se instruyó a la Secretaría General a realizar los trámites correspondientes para la publicación del aviso y la recepción de las observaciones ciudadanas.Una vez concluido el periodo de participación pública y evaluados los señalamientos que pudieran presentarse, la Comisión de Credenciales deberá emitir su informe final y remitirlo al Pleno de la Asamblea Nacional, instancia que tendrá la decisión final sobre la ratificación de los magistrados suplentes.Este proceso se enmarca en las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, establecidas en el artículo 161 de la Constitución Política, que le confiere la facultad de aprobar o improbar las designaciones de altos cargos del Estado, como parte del sistema de pesos y contrapesos institucionales.