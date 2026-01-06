Amenaza de bomba en vuelo de Copa Airlines activa protocolos en aeropuerto dominicano

Una supuesta amenaza de bomba en un vuelo de la aerolínea Copa Airlines obligó este martes 6 de enero a la activación inmediata de los protocolos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA), en República Dominicana, según Listín Diario.

La alerta estuvo relacionada con el vuelo CM299 de Copa Airlines y provocó el desvío de al menos tres vuelos comerciales, como parte de las medidas preventivas adoptadas por las autoridades aeroportuarias, detalló el rotativo dominicano.

De acuerdo con la información disponible, la situación fue atendida de manera oportuna y coordinada por las autoridades del aeropuerto, en conjunto con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, entidad responsable de la seguridad en las terminales aéreas del país.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la supuesta amenaza, se pusieron en marcha los procedimientos establecidos para este tipo de eventos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los pasajeros, la tripulación, el personal aeroportuario y las instalaciones del aeropuerto.

Según Listín Diario, hasta el momento las autoridades aeroportuarias no han informado sobre personas afectadas ni han ofrecido detalles adicionales sobre el origen de la supuesta amenaza.