Cuatro días que cambiaron Venezuela: captura de Maduro y Delcy Rodríguez al poder

Entre el 3 y el 6 de enero de 2026 se desarrollaron en Venezuela y en el escenario internacional unos de los acontecimientos políticos y militares más impactantes de los últimos años.

La captura de Nicolás Maduro, la irrupción directa de Estados Unidos en la transición venezolana, el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta y el desplazamiento de figuras opositoras reordenaron por completo el panorama regional.

El 3 de enero de 2026, considerado ya como el “Día D”, Estados Unidos ejecutó en Caracas una operación militar a gran escala para detener a Nicolás Maduro. La acción se realizó en horas de la madrugada y estuvo acompañada de explosiones en bases militares y aeropuertos, lo que evidenció el despliegue simultáneo de varias unidades. Poco después, Washington confirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y trasladados bajo custodia estadounidense.

Los días siguientes se fueron sucediendo piezas clave de este nuevo tablero. Estados Unidos publicó una primera imagen de Maduro detenido, con fuerte custodia y siendo trasladado al buque USS Iwo Jima, con destino final en Nueva York.

La Casa Blanca sostuvo que la captura se relaciona con acusaciones de narcotráfico contra el mandatario venezolano. Washington había señalado desde julio de 2025 a Maduro como presunto líder de una red conocida como el cáartel de los Soles. A pesar de los señalamientos, hasta el momento las autoridades estadounidenses reconocen que no existen pruebas concluyentes, aunque mantienen abiertas las investigaciones.

Bajo ese argumento, Estados Unidos intensificó operaciones contra presuntas “narcolanchas” y reforzó su presencia militar frente a las costas venezolanas.

El presidente Donald Trump anunció oficialmente que Estados Unidos asumirá la supervisión de la transición venezolana, descartando la posibilidad de que las elecciones sean, por ahora, la prioridad principal del proceso. Dejó claro que los comicios “no tienen fecha en el calendario”, dando más peso a la estabilidad interna y al control de recursos estratégicos.

Dentro de estas prioridades, Trump enumeró tres ejes: recuperar el control del petróleo venezolano, garantizar la estabilidad bajo supervisión estadounidense y dejar las elecciones para una fase posterior. En este marco, el mandatario estadounidense descartó abiertamente a María Corina Machado como figura para liderar la transición, argumentando que “no cuenta con el apoyo ni el respeto del país”.

En su lugar, Washington señaló como figura clave del proceso a Delcy Rodríguez, dirigente del chavismo, quien juró el 5 de enero de 2026 como presidenta de Venezuela. Su designación se inscribe dentro del esquema de transición tutelada impulsado desde Estados Unidos, con el compromiso de garantizar estabilidad política y control institucional en el corto plazo.

Por su parte, María Corina Machado celebró públicamente la caída de Maduro. Horas después de los anuncios, se dirigió al país para agradecer a Estados Unidos la operación, llamó a la movilización ciudadana y pidió la intervención y acompañamiento de la comunidad internacional en la reconstrucción de Venezuela.

Mientras tanto, el futuro electoral permanece en suspenso. La Casa Blanca ha reiterado que las elecciones no son una prioridad inmediata, y que primero deberá asegurarse el control territorial, la seguridad interna y la reorganización institucional del país. El petróleo, nuevamente, aparece en el centro de la disputa geopolítica.

Cuatro días, del 3 al 6 de enero, fueron suficientes para transformar de manera abrupta el panorama político venezolano y tensar el escenario internacional. Con Maduro detenido, Delcy Rodríguez en el poder y Estados Unidos dirigiendo la transición, el país vive un nuevo capítulo en el que las próximas decisiones marcarán el rumbo de la región.