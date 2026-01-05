Delcy Rodríguez se dispone a jurar como presidenta interina de Venezuela mientras Maduro define su defensa en Washington

La <b>Asamblea Nacional de Venezuela</b> recibió este lunes a <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/delcy-rodriguez" target="_blank">Delcy Rodríguez</a></b>, quien se dispone a <b>asumir como presidenta interina</b> luego de que el <b>Tribunal Supremo de Justicia</b> la designara tras la <b>captura de Nicolás Maduro</b> por parte de <b>Estados Unidos</b>, un hecho que reconfigura el poder político en Caracas y profundiza la tensión internacional.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/con-maduro-capturado-quien-gobierna-venezuela-JD18825095" target="_blank">Con Maduro ‘capturado’, ¿quién gobierna Venezuela?</a></b>