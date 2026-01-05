Delcy Rodríguez se dispone a jurar como presidenta interina de Venezuela mientras Maduro define su defensa en Washington

La Asamblea Nacional de Venezuela recibió este lunes a Delcy Rodríguez, quien se dispone a asumir como presidenta interina luego de que el Tribunal Supremo de Justicia la designara tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un hecho que reconfigura el poder político en Caracas y profundiza la tensión internacional. Nota de interés: Con Maduro ‘capturado’, ¿quién gobierna Venezuela?

Juramentación tras la salida de Maduro del poder

La designación de Rodríguez fue anunciada durante el fin de semana, horas después de que Nicolás Maduro fuera detenido por autoridades estadounidenses y trasladado a Nueva York, donde este lunes debe comparecer ante un tribunal federal acusado de narcoterrorismo. Nota de interés: Quién es el juez Alvin Hellerstein, que lidera el proceso contra Nicolás Maduro Para su defensa legal, el exmandatario venezolano optó por uno de los abogados que anteriormente representó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en un proceso judicial que concentra atención mediática y política a escala global.

Trump presiona al nuevo poder en Caracas

Desde Washington, el presidente Donald Trump endureció su discurso hacia la nueva administración venezolana. En declaraciones públicas, advirtió que Estados Unidos exigirá acceso irrestricto a recursos estratégicos, incluyendo petróleo, infraestructura vial y proyectos clave, como condición para cualquier relación futura.

Nota de interés: La UE afirma que la transición en Venezuela ‘debe incluir’ a la opositora Machado Las palabras del mandatario estadounidense han sido interpretadas como una señal de presión directa sobre el gobierno interino encabezado por Rodríguez.

Reacciones de la oposición y señales de alineamiento

La dirigente opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, a quien Trump descartó como figura central del nuevo proceso político, expresó públicamente su agradecimiento al presidente estadounidense por lo que calificó como “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”.

Machado afirmó además que Venezuela aspira a convertirse en “el principal aliado de Estados Unidos” en la región, una declaración que marca distancia con el discurso tradicional del chavismo.

Suiza congela bienes vinculados a Maduro

En el plano internacional, el Gobierno de Suiza anunció el congelamiento inmediato de todos los activos asociados a Nicolás Maduro. Las autoridades suizas indicaron que, de comprobarse un origen ilícito, los fondos podrían ser utilizados en beneficio de la población venezolana, conforme a los mecanismos legales internacionales.

Nuevo período legislativo bajo mayoría chavista