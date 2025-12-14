María Corina Machado apoya incautación de petrolero venezolano por EEUU

<b>La líder opositora venezolana, María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025</b>, manifestó su <b>apoyo a la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela por parte de Estados Unidos</b>, durante una entrevista transmitida el domingo por la cadena estadounidense <b>CBS</b>.<b>'Apoyo totalmente la estrategia del presidente (de Estados Unidos Donald) Trump'</b>, declaró en respuesta a una pregunta sobre eventuales nuevas confiscaciones de petroleros y un posible bloqueo económico a su país.<b>'Nosotros, el pueblo venezolano, le estamos muy agradecidos a él y a su administración'</b>, añadió, calificando a Trump de <b>'paladín de la libertad'</b> para las Américas.Machado dio su entrevista en inglés.<b>El mandatario estadounidense anunció el miércoles que su país había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela</b>, un hecho sin precedentes en la crisis entre Washington y Caracas, que lo denunció como un <b>'acto de piratería internacional'</b>.Según Washington, el buque transportaba <b>petróleo procedente de Venezuela e Irán</b> y había sido sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en 2022 por presuntos vínculos con el <b>Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní y Hezbolá</b>.Entrevistada por CBS desde Oslo, Machado declaró su deseo de que <b>Estados Unidos, así como los países del Caribe, Latinoamérica y Europa</b>, adopten un enfoque <b>'legal'</b> que <b>'bloquee con mayor eficacia las actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro'</b>.En extractos de esta entrevista transmitidos con anticipación el viernes, expresó su apoyo a una mayor <b>'presión'</b> sobre Maduro para que renuncie y prometió regresar a su país <b>'lo antes posible'</b>.<b>'Debemos aumentar el precio de aferrarse al poder por la fuerza'</b>, afirmó la líder opositora, y agregó que, en algún momento, este precio será tan alto para Maduro que <b>'el régimen colapsará'</b> y el país podrá <b>'avanzar hacia una transición negociada'</b>.Cuando se le preguntó si apoyaba una posible <b>intervención militar estadounidense</b> para derrocar al líder venezolano, respondió: <b>'Agradecería que se aumentara la presión para que Maduro entienda que debe irse, que ha llegado su hora'</b>.Tras afirmar que desconocía cualquier posible plan estadounidense, enfatizó que <b>no se trataba de un cambio de régimen convencional</b>, dado que ya se habían celebrado elecciones en Venezuela.<b>Maduro inició un tercer mandato de seis años tras las elecciones presidenciales del año pasado</b>, que la oposición denuncia como fraudulentas. <b>Muchos países de la región, incluyendo Estados Unidos, consideran ilegítimo su gobierno.</b>