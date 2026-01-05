Quién es el juez Alvin Hellerstein, que lidera el proceso contra Nicolás Maduro

El juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, fue designado para presidir el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la ciudad de Nueva York. La primera audiencia del caso está prevista para este lunes 5 de enero en un tribunal del Distrito Sur.

El mandatario venezolano y la ex primera dama enfrentan cargos por narcoterrorismo, luego de que Maduro fuera detenido en la madrugada del sábado durante un operativo encabezado por Estados Unidos en Venezuela, de acuerdo con información oficial. La acusación sostiene que, durante más de dos décadas, el líder chavista habría utilizado estructuras del Estado venezolano para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense.