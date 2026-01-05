  1. Inicio
Quién es el juez Alvin Hellerstein, que lidera el proceso contra Nicolás Maduro

A los 92 años, el juez Alvin Hellerstein llevará el juicio contra Nicolás Maduro
Captura de pantalla / redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/01/2026 09:32
El juicio contra Nicolás Maduro y su esposa en Estados Unidos quedará en manos de Alvin K. Hellerstein, uno de los jueces federales más experimentados.

El juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, fue designado para presidir el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la ciudad de Nueva York. La primera audiencia del caso está prevista para este lunes 5 de enero en un tribunal del Distrito Sur.

El mandatario venezolano y la ex primera dama enfrentan cargos por narcoterrorismo, luego de que Maduro fuera detenido en la madrugada del sábado durante un operativo encabezado por Estados Unidos en Venezuela, de acuerdo con información oficial. La acusación sostiene que, durante más de dos décadas, el líder chavista habría utilizado estructuras del Estado venezolano para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense.

El veterano juez que enfrentó a Shakira y Weinstein ahora juzgará a Maduro

Alvin K. Hellerstein es uno de los jueces federales más veteranos de Estados Unidos. Nacido en Nueva York en 1933 y graduado en la Universidad de Columbia, fue designado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton como juez del Distrito Sur.

A lo largo de su carrera intervino en casos de alto perfil, como el juicio por plagio contra Shakira, demandas vinculadas al atentado del 11 de septiembre, el proceso contra Harvey Weinstein y causas por narcotráfico que incluyen al exgeneral venezolano Hugo “Pollo” Carvajal.

