Quién es el juez Alvin Hellerstein, que lidera el proceso contra Nicolás Maduro

<b>Alvin K. Hellerstein</b> es uno de los jueces federales más veteranos de <b>Estados Unidos</b>. Nacido en <b>Nueva York</b> en 1933 y graduado en la Universidad de Columbia, fue designado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton como juez del Distrito Sur. A lo largo de su carrera intervino en casos de alto perfil, como <b>el juicio por plagio contra Shakira</b>, demandas vinculadas al <b>atentado del 11 de septiembre</b>, el proceso contra <b>Harvey Weinstein</b> y causas por narcotráfico que incluyen al exgeneral venezolano <b>Hugo 'Pollo' Carvajal</b>.