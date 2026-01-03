Con Maduro ‘capturado’, ¿quién gobierna Venezuela?

Luego de la “captura” de Nicolás Maduro para ser presentado ante un juzgado del distrito sur de Nueva York por crímenes relacionados al narcotráfico y el terrorismo quién está tomando las decisiones.

De acuerdo con el presidente Donald Trump, es la vicepresidente Delcy Rodríguez, quien incluso ya habló con las autoridades estadounidenses y se mostró dispuesto a trabajar con ellos.

Trump reveló que el encargado de hablar con Rodríguez fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien le expresó el interés que se tenía en lograr una rápida transición.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados este 3 de enero en las inmediaciones de Fuerte Tiuna cuando intentaba llegar a un lugar seguro.

Los oficiales de las fuerzas especiales encontrar a Maduro y Flores en una habitación, pero no lograr escapar y tuvieron que rendirse.

Trump aseguró que Rodríguez aceptó las condiciones presentadas por Estados Unidos.

Por el momento, Rodríguez es la que esta encargada de administrar a Venezuela.

El mandatario estadounidense dijo que se quedarán un tiempo en Venezuela hasta que se logre una ordenada y justa transición.