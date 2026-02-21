Qué ver sobre Jeffrey Epstein: las series que cuentan el escándalo completo y su impacto global

El caso de Jeffrey Epstein continúa generando búsquedas, debates y nuevas audiencias interesadas en entender cómo operó una de las redes de abuso sexual más escandalosas de las últimas décadas.

Desde sus vínculos con figuras influyentes hasta las incógnitas que rodearon su muerte en prisión en 2019, la historia ha sido abordada en múltiples producciones televisivas y plataformas de streaming.

Si quieres conocer a fondo el caso Epstein, estas son las principales series y documentales disponibles en streaming que reconstruyen su ascenso, caída y el entramado de poder que lo rodeó.

Jeffrey Epstein: Filthy Rich

Jeffrey Epstein: Filthy Rich es una de las producciones más completas y vistas sobre el caso. Estrenada en 2020, la docuserie se centra en los testimonios de las sobrevivientes y detalla cómo operaba la red de abuso durante años.

La serie expone la influencia de Epstein en círculos políticos, empresariales y sociales, y muestra cómo logró evadir consecuencias legales durante largo tiempo. Es una opción clave para quienes buscan una narrativa cronológica y centrada en las víctimas.

Disponible en: Netflix

Temática: Testimonios, red de abuso y conexiones de poder.

Surviving Jeffrey Epstein

Surviving Jeffrey Epstein ofrece una mirada profunda al impacto humano del caso. A través de entrevistas exclusivas con denunciantes, examina las consecuencias psicológicas y legales del escándalo.

La producción también aborda cómo el sistema judicial permitió acuerdos polémicos que beneficiaron a Epstein en el pasado, ampliando el contexto sobre la impunidad que rodeó su figura.

Disponible en: Lifetime (según región)

Temática: Sobrevivientes y procesos judiciales.

Who Killed Jeffrey Epstein?

Who Killed Jeffrey Epstein? se enfoca en las circunstancias que rodearon su muerte en una cárcel de Nueva York. A través de entrevistas con expertos, periodistas y abogados, la serie analiza las fallas de seguridad y las teorías que surgieron tras su fallecimiento.

Es una producción dirigida a quienes desean profundizar en el misterio posterior a su arresto federal.

Disponible en: Investigation Discovery / Max (según disponibilidad regional)

Temática: Investigación sobre su muerte y teorías.

Victoria’s Secret: Angels and Demons

Aunque no es exclusivamente sobre Epstein, Victoria’s Secret: Angels and Demons examina la relación entre el empresario Les Wexner y Jeffrey Epstein.

El documental contextualiza cómo el financista logró posicionarse en círculos empresariales de alto nivel y ampliar su red de influencia. Es útil para entender el alcance de sus conexiones en el mundo corporativo.

Disponible en: Hulu / Star+

Temática: Red empresarial y conexiones de élite.

Epstein’s Shadow: Ghislaine Maxwell

Epstein’s Shadow: Ghislaine Maxwell se centra en el papel de Ghislaine Maxwell, colaboradora cercana de Epstein y posteriormente condenada por delitos relacionados con la red de abuso.

La producción profundiza en cómo funcionaba el círculo interno del financista y el rol clave que desempeñó Maxwell en la captación y manipulación de víctimas.

Disponible en: Peacock

Temática: Red de complicidades y juicio de Maxwell.