Nuevos correos revelan los vínculos ocultos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

<b>Trump </b>ha negado en repetidas ocasiones haber tenido conocimiento de los crímenes de <b>Epstein</b>, a quien definió como 'un bicho raro'. Tampoco se ha probado judicialmente que el presidente participara o encubriera los abusos. <b>Su amistad con el financiero, sin embargo, se extendió por más de quince años, hasta aproximadamente 2004.</b> Las versiones sobre el final de esa relación son contradictorias, pero todas coinciden en que ocurrió antes del primer proceso judicial contra <b>Epstein </b>en 2006.El suicidio del millonario en 2019, mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, no logró apagar las sospechas. Su muerte, en una celda de máxima seguridad en <b>Manhattan</b>, reavivó teorías sobre un posible asesinato y dejó abiertas incógnitas que hoy vuelven a resonar con la publicación de los correos.