Las 5 noticias claves del día en Panamá y el mundo | 23 de febrero

<b>- Panamá toma control de los puertos de Balboa y Cristóbal</b>Un fallo de la Corte Suprema de Justicia panameña que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company entró en vigor este lunes, lo que llevó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a asumir el control de las terminales de Balboa y Cristóbal.La AMP aplicó un decreto de ocupación y prepara un plan operativo trasitorio de hasta 18 meses mientras se seleccionan nuevos operadores.<b>- Surge un nuevo foco de preocupación social en Panamá</b> El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) conocía desde abril de 2025 la presencia de adultos con enfermedades mentales en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde también residían niños y adolescentes.