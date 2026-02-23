Las 5 noticias claves del día en Panamá y el mundo | 23 de febrero

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) conocía desde abril de 2025 la presencia de adultos con enfermedades mentales en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde también residían niños y adolescentes.

- Surge un nuevo foco de preocupación social en Panamá

La AMP aplicó un decreto de ocupación y prepara un plan operativo trasitorio de hasta 18 meses mientras se seleccionan nuevos operadores.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia panameña que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company entró en vigor este lunes, lo que llevó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a asumir el control de las terminales de Balboa y Cristóbal.

- Panamá toma control de los puertos de Balboa y Cristóbal

Documentos internos revelan que se discutió el tema en varias reuniones interinstitucionales, pero no se implementaron acciones concretas para separar a los menores de los adultos hasta que el Ministerio Público ordenó el traslado reciente de los adultos a Herrera.

La Fiscalía investiga posibles abusos físicos y sexuales, mientras que organizaciones comunitarias han expresado inquietud por el traslado de algunos niños sin previo aviso.

- Sheinbaum: “México está en paz” tras la caída del líder del CJNG

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el país “está en paz y en calma” luego de los disturbios y bloqueos registrados tras el operativo que terminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sheinbaum aseguró que las carreteras amanecieron sin bloqueos, que las autoridades mantienen control territorial y que la coordinación con los estados es continua para responder a cualquier eventualidad. También destacó que se ha restablecido la normalidad en la mayoría de regiones.

- Panamá se prepara para el regreso a clases

En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que el año escolar 2026 comenzará el próximo 2 de marzo en todo el país, tanto en escuelas oficiales como particulares.

Los docentes ya se han incorporado a los planteles para la semana de organización previa.

El calendario escolar contempla 42 semanas académicas, con recesos programados en junio y septiembre, y culminará con actividades de graduación en diciembre.

- Cepanim 2026: qué es, quiénes pueden cobrar y requisitos

Se intensifica la información para los beneficiarios del Pago del Cepanim, un apoyo económico dirigido a personas que cumplen ciertos requisitos de vulnerabilidad.