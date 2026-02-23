Estados Unidos confirma ataque número 43 contra narcolanchas vinculadas al narcotráfico

El Comando Sur de Estados Unidos reveló la tarde de este lunes 23 de febrero, a través de su cuenta oficial en X, que la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ejecutó un “ataque letal” contra una embarcación vinculada a organizaciones terroristas designadas o distribución de drogas.

Según los reportes oficiales, este sería el ataque número 43 a las supuestas narcolanchas, los cuales han dejado 136 muertos.

De acuerdo con la publicación, la operación se realizó bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, como parte de la misión identificada como #OpSouthernSpear.

El reporte del Comando Sur destacó que los informes de inteligencia militar confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Durante la acción, informada este 23 de febrero, murieron tres hombres, señalados como “narcoterroristas”.

El Comando Sur indicó que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido durante el operativo.

La entidad no detalló la ubicación exacta del incidente ni la nacionalidad de los fallecidos, y señaló que la operación forma parte de los esfuerzos en curso para contrarrestar el narcotráfico y las amenazas asociadas en la región.