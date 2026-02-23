  1. Inicio
Panamá

Tocumen logra 93.3% de puntualidad y lidera ranking mundial

De izquierda a derecha: Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá; José Ruiz Blanco, gerente general del AITSA; junto a Gonzalo Montoya y Lydia Webb, ejecutivos de la firma Cirium. Cedida | AITSA
Por
Mileika Lasso
  • 23/02/2026 14:10
La firma Cirium reconoce por segundo año consecutivo a la terminal panameña, que movilizó 20.9 millones de pasajeros en 2025

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA) recibió el reconocimiento como el Aeropuerto Mediano Más Puntual del Mundo, según el informe On-Time Performance Review 2025 de Cirium, firma especializada en análisis de datos de la industria aeronáutica.

El galardón fue entregado este lunes 23 de febrero en una ceremonia realizada en la Terminal 2 del principal aeropuerto del país, donde representantes de la consultora, autoridades del sector aeronáutico y ejecutivos de aerolíneas destacaron el desempeño operativo de la terminal panameña.

De acuerdo con el informe, Tocumen alcanzó un índice de puntualidad de 93.34% en 2025, superior al 90.34% registrado en 2024. El indicador mide la proporción de vuelos que despegan o aterrizan dentro del margen de tiempo establecido por los estándares internacionales de la industria.

El gerente general del AITSA, José Ruiz Blanco, señaló que la distinción refleja la coordinación entre la administración aeroportuaria, las aerolíneas y las autoridades aeronáuticas. Indicó que la puntualidad impacta directamente en la competitividad del país como centro de conexiones regional.

Ruiz Blanco destacó que el reconocimiento “valida el compromiso permanente de nuestra institución con la excelencia operacional y con la competitividad de Panamá. Recibir esta distinción en nuestra Terminal 2, ante nuestro equipo y nuestros aliados estratégicos, reafirma que la puntualidad es parte de nuestra cultura corporativa y un elemento esencial para fortalecer la conectividad aérea del país”.

Y agregó: “Cada operación puntual refleja planificación, disciplina y un esfuerzo colectivo orientado a garantizar confianza a los pasajeros y eficiencia a las aerolíneas que operan en nuestro hub”.

El reconocimiento coincide con un año de crecimiento para la principal terminal aérea panameña. En 2025, Tocumen movilizó 20.98 millones de pasajeros, un aumento de 9% respecto al año anterior. Además, registró 166,448 movimientos aéreos y una red de 97 destinos internacionales operados por 17 aerolíneas de pasajeros y 28 compañías de carga.

Entre los asistentes estuvieron Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines (c). Cedida | AITSA

En el segmento logístico, la terminal alcanzó 248,455 toneladas métricas de carga aérea, cifra récord que refuerza su papel como plataforma estratégica para el comercio regional.

Tocumen opera bajo un modelo de hub que conecta a Panamá con América, Europa y el Caribe, lo que posiciona al país como un punto clave para el tránsito de pasajeros y mercancías en la región. Su desempeño en puntualidad se produce en un entorno global donde la eficiencia operativa constituye un factor determinante para las aerolíneas y los usuarios.

La administración del aeropuerto informó que mantiene planes de modernización e incorporación de tecnología para sostener los estándares de eficiencia y ampliar la conectividad internacional.

Con este reconocimiento, AITSA consolida su posición entre los aeropuertos de mejor desempeño en su categoría y refuerza el rol de Panamá como centro estratégico de conexiones aéreas en América Latina.

Otras de las autoridades y personalidades que asistieron al reconocimiento fueron Gloria De León, de la ATP; Rafael Bárcenas, de la AAC, así como el cantautor panameño Omar Alfanno (d). Cedida | AITSA
