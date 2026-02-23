Tocumen logra 93.3% de puntualidad y lidera ranking mundial

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA) recibió el reconocimiento como el Aeropuerto Mediano Más Puntual del Mundo, según el informe On-Time Performance Review 2025 de Cirium, firma especializada en análisis de datos de la industria aeronáutica.

El galardón fue entregado este lunes 23 de febrero en una ceremonia realizada en la Terminal 2 del principal aeropuerto del país, donde representantes de la consultora, autoridades del sector aeronáutico y ejecutivos de aerolíneas destacaron el desempeño operativo de la terminal panameña.

De acuerdo con el informe, Tocumen alcanzó un índice de puntualidad de 93.34% en 2025, superior al 90.34% registrado en 2024. El indicador mide la proporción de vuelos que despegan o aterrizan dentro del margen de tiempo establecido por los estándares internacionales de la industria.

El gerente general del AITSA, José Ruiz Blanco, señaló que la distinción refleja la coordinación entre la administración aeroportuaria, las aerolíneas y las autoridades aeronáuticas. Indicó que la puntualidad impacta directamente en la competitividad del país como centro de conexiones regional.

Ruiz Blanco destacó que el reconocimiento “valida el compromiso permanente de nuestra institución con la excelencia operacional y con la competitividad de Panamá. Recibir esta distinción en nuestra Terminal 2, ante nuestro equipo y nuestros aliados estratégicos, reafirma que la puntualidad es parte de nuestra cultura corporativa y un elemento esencial para fortalecer la conectividad aérea del país”.

Y agregó: “Cada operación puntual refleja planificación, disciplina y un esfuerzo colectivo orientado a garantizar confianza a los pasajeros y eficiencia a las aerolíneas que operan en nuestro hub”.

El reconocimiento coincide con un año de crecimiento para la principal terminal aérea panameña. En 2025, Tocumen movilizó 20.98 millones de pasajeros, un aumento de 9% respecto al año anterior. Además, registró 166,448 movimientos aéreos y una red de 97 destinos internacionales operados por 17 aerolíneas de pasajeros y 28 compañías de carga.