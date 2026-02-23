Tocumen logra 93.3% de puntualidad y lidera ranking mundial

El <b><a href="/tag/-/meta/aitsa-aeropuerto-internacional-de-tocumen">Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA)</a></b> recibió el reconocimiento como el Aeropuerto Mediano Más Puntual del Mundo, según el informe <b>On-Time Performance Review 2025 de Cirium</b>, firma especializada en análisis de datos de la industria aeronáutica.El galardón fue entregado este lunes 23 de febrero en una ceremonia realizada en la Terminal 2 del principal aeropuerto del país, donde representantes de la consultora, autoridades del sector aeronáutico y ejecutivos de aerolíneas destacaron el desempeño operativo de la terminal panameña.De acuerdo con el informe, <b>Tocumen</b> alcanzó un índice de puntualidad de <b>93.34% en 2025</b>, superior al <b>90.34% registrado en 2024</b>. El indicador mide la proporción de vuelos que despegan o aterrizan dentro del margen de tiempo establecido por los estándares internacionales de la industria.El gerente general del AITSA,<b> José Ruiz Blanco</b>, señaló que la distinción refleja la coordinación entre la administración aeroportuaria, las aerolíneas y las autoridades aeronáuticas. Indicó que la puntualidad impacta directamente en la competitividad del país como centro de conexiones regional. Ruiz Blanco destacó que el reconocimiento <i>'valida el compromiso permanente de nuestra institución con la excelencia operacional y con la competitividad de Panamá. Recibir esta distinción en nuestra Terminal 2, ante nuestro equipo y nuestros aliados estratégicos, reafirma que la puntualidad es parte de nuestra cultura corporativa y un elemento esencial para fortalecer la conectividad aérea del país'.</i><i>Y agregó: 'Cada operación puntual refleja planificación, disciplina y un esfuerzo colectivo orientado a garantizar confianza a los pasajeros y eficiencia a las aerolíneas que operan en nuestro hub'.</i>El reconocimiento coincide con un año de crecimiento para la principal terminal aérea panameña. En 2025, Tocumen movilizó <b>20.98 millones de pasajeros</b>, un aumento de <b>9%</b> respecto al año anterior. Además, registró <b>166,448 movimientos aéreos </b>y una red de<b> 97 destinos internacionales</b> operados por <b>17 aerolíneas de pasajeros </b>y<b> 28 compañías de carga</b>.