Aeropuerto de Tocumen crece hasta 9 % en 2025 y consolida su liderazgo aéreo regional

El Aeropuerto Internacional de Tocumen cerró 2025 con cifras históricas de pasajeros, excelencia operativa y alto desempeño en puntualidad, consolidándose como centro de conexiones aéreas en Latinoamérica. Con 20,981,855 viajeros movilizados y un 93.34 % de vuelos a tiempo, el principal aeropuerto panameño volvió a ubicarse en la élite mundial del transporte aéreo, de acuerdo con la medición internacional de desempeño operativo de Cirium.

Entre enero y diciembre, Tocumen registró 2,831,531 pasajeros que ingresaron a Panamá, un aumento del 5 % frente al año previo. En paralelo, 2,916,512 viajeros salieron del país, lo que representó un crecimiento del 3 %, confirmando la recuperación sostenida del tráfico aéreo y la creciente demanda de conectividad.

El ritmo diario de movilización reflejó ese dinamismo. Solo en diciembre, la terminal aérea atendió un promedio de 61,414 personas por día, con picos concentrados a finales e inicios de semana, en línea con los flujos regionales e internacionales.

La actividad aeronáutica también mostró una expansión significativa. A lo largo de 2025 se contabilizaron 166,448 aterrizajes y despegues, un 9 % más que el año anterior. La mayoría correspondió a vuelos comerciales, seguidos por operaciones de carga, aviación general y servicios especiales.

En materia de conectividad, el aeropuerto operó con 17 aerolíneas de pasajeros y 28 de carga, enlazando a Panamá con 97 destinos internacionales en América y Europa, lo que fortaleció su integración con los principales mercados del hemisferio.

El segmento logístico alcanzó otro récord: 248,455 toneladas métricas de carga aérea, un crecimiento interanual del 15 %, que ratifica a Tocumen como un punto clave para el comercio y la distribución regional.

El gerente general del aeropuerto, José Ruiz Blanco, destacó que los resultados responden a un trabajo articulado entre operadores, aerolíneas y autoridades. Señaló que la combinación de crecimiento, eficiencia y confiabilidad impulsa el turismo, eleva la competitividad del país y refuerza el posicionamiento internacional de Panamá.

Con este balance, Tocumen no solo supera los 19.2 millones de viajeros registrados en 2024, sino que se consolida como un activo estratégico para el desarrollo económico y la proyección global del país.