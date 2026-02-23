ATTT anuncia distribución gratuita de tarjetas escolares: conoce los documentos necesarios

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la entrega gratuita de 5,000 tarjetas escolares correspondientes al año lectivo 2026, dirigidas a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo, como parte de un programa de apoyo a las familias panameñas.

La distribución comenzará el miércoles 25 de febrero de 2026 y se mantendrá hasta agotar existencias. El director general de la entidad, Simón Henríquez, señaló que esta acción busca impulsar medidas concretas que faciliten la movilidad estudiantil, respalden a los hogares y promuevan el uso ordenado del transporte público en el país.

Los interesados deberán acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE), ubicados en las estaciones del Metro de Panamá, en horario de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

¿Cuál es la documentación requerida?

El acudiente o tutor tendrá que presentar copia del recibo o constancia de matrícula vigente 2026, la identificación del estudiante, ya sea cédula juvenil o certificado emitido por el Tribunal Electoral, y su documento de identidad personal.

La tarjeta escolar permitirá acceder a la tarifa preferencial dentro del Sistema Integrado de Transporte Público Urbano, que incluye el servicio de MiBus (Metrobus) y las líneas del Metro de Panamá. El beneficio estará vigente del 2 de marzo al 11 de diciembre de 2026, de lunes a viernes, en horario de 4:00 a.m. a 8:00 p.m., con un límite de un viaje de ida y uno de retorno por día.

Las tarifas establecidas para los estudiantes serán de B/. 0.10 en rutas troncales de Metrobus, B/. 0.75 en los corredores Norte y Sur, B/. 0.17 en la Línea 1 del Metro y B/. 0.25 en la Línea 2.

En caso de pérdida o deterioro, el estudiante deberá presentarse en un CAE con su identificación para reportar la situación y solicitar el bloqueo de la tarjeta. El saldo disponible será transferido a una nueva tarjeta, cuya reposición tendrá un costo de B/. 4.00 que deberá asumir el usuario.

Con esta iniciativa, la ATTT busca fortalecer el acceso al transporte estudiantil y facilitar el traslado seguro y ordenado de miles de alumnos durante el año escolar 2026.