Panamá inicia disolución de más de 290 mil personas jurídicas suspendidas

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) iniciará a partir del 27 de febrero de 2026 el proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas (sociedad, empresa, asociación), una medida orientada a fortalecer la integridad del sistema jurídico y financiero del país y cumplir con la legislación vigente y los compromisos internacionales asumidos por el Estado panameño.

Según informó la entidad, la iniciativa busca depurar el registro societario nacional y reforzar los estándares de transparencia y cumplimiento normativo dentro del entorno económico y corporativo del país.

Como parte del proceso, se habilitará un acceso directo en el sitio web del Registro Público de Panamá, donde la ciudadanía podrá consultar la lista de sociedades incluidas, así como los avances relacionados con la actualización del marco normativo correspondiente.

El MEF explicó que la medida se desarrollará en dos fases. La primera etapa comprenderá a las personas jurídicas que mantienen un marginal de disolución por falta de pago de la tasa única durante más de diez años, específicamente desde 2016, conforme a lo establecido en el artículo 318-A del Código Fiscal.

La segunda etapa abarcará a las sociedades con estatus de suspendidas en el Registro Público, de acuerdo con el mismo artículo y conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 52 de 2016 y la Ley 254 de 2021.

En esta primera fase se ejecutarán las resoluciones administrativas emitidas por la Dirección General de Ingresos de Panamá (DGI) en 2016, mediante las cuales se ordenó la colocación de marginal de disolución a 290,534 personas jurídicas.

El proceso comenzará con un primer bloque de 180,883 sociedades, cuya información fue debidamente homologada, y continuará de manera escalonada, controlada y progresiva.

La acción forma parte de los esfuerzos del Estado por fortalecer la transparencia corporativa, mejorar la calidad del registro empresarial y reforzar la confianza internacional en el sistema financiero panameño, elementos clave para la competitividad económica y la cooperación internacional.

El MEF señaló que esta iniciativa reafirma el compromiso del país con el cumplimiento de la ley y la cooperación nacional e internacional, garantizando que la ciudadanía será informada oportunamente sobre los avances del proceso.