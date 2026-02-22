Cámara de Comercio: Panamá lo tiene todo en turismo, pero necesita planificación e inversión

Arias resaltó el impacto del programa Panamá Stopover de Copa Airlines, que ya ha logrado que más de 200 mil pasajeros opten por hacer una parada en el istmo. Esta estrategia, dijo, ha permitido que Panamá deje de ser visto únicamente como un punto de conexión logística para posicionarse como un destino final de alto valor. No obstante, el presidente de la CCIAP advirtió que para mantener esta 'buena racha' es imperativo no bajar la guardia.<i><b> 'El sector exige una planificación a largo plazo, inversión sostenida y, sobre todo, una formación técnica certificada que garantice que el servicio ofrecido esté a la altura de los mejores destinos del mundo'</b></i>, manifestó.