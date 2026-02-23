Ministerio de Desarrollo Social abre educación primaria a más de 100 mujeres mayores en Panamá

El programa “Mi Nueva Meta” del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió las puertas del sistema educativo a más de 100 mujeres mayores que, por primera vez, podrán cursar la educación primeria en Panamá.

Más de 103 mujeres, en su mayoría adultas mayores, inciarán clases en primero, segundo y tercer grado, luego de haber culminado el proceso de alfabetización a través del programa “Muévete por Panamá”. Para muchas de ellas, la escuela fue durante décadas una oportunidad inalcanzable debido a responsabilidades familiares, laborales o limitaciones económicas.

La inciativa forma parte de las políticas de inclusión social impulsadas por el Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación a sectores históricamente excluidos. En 2025, un total de 1,670 personas han aprendido a leer y escribir mediante “Muévete por Panamá”, que actualmente se imparte en 65 clases a nivel nacional.

El programa “Mi Nueva Meta” se desarrolla gracias a una alianza estratégica entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER), beneficiando a 120 personas, de las cuales el 86.67% son mujeres. Esta articulación interinstitucional permite que las participantes continúen su formación académica dentro del sistema educativo formal.

Las autoridades destacaron que esta iniciativa no solo garantiza el acceso a la educación básica, sino que también representa una oportunidad real de superación personal y empoderamiento para mujeres que, durante décadas, estuvieron al margen del sistema educativo.