Ministerio de Desarrollo Social abre educación primaria a más de 100 mujeres mayores en Panamá

El programa <b>'Mi Nueva Meta'</b> del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió las puertas del sistema educativo a más de 100 mujeres mayores que, por primera vez, podrán cursar la educación primeria en Panamá.Más de 103 mujeres, en su mayoría adultas mayores, inciarán clases en primero, segundo y tercer grado, luego de haber culminado el proceso de alfabetización a través del programa <b>'Muévete por Panamá'</b>. Para muchas de ellas, la escuela fue durante décadas una oportunidad inalcanzable debido a responsabilidades familiares, laborales o limitaciones económicas.La inciativa forma parte de las políticas de inclusión social impulsadas por el Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación a sectores históricamente excluidos. En 2025, un total de <b>1,670 personas han aprendido a leer y escribir mediante 'Muévete por Panamá'</b>, que actualmente se imparte en 65 clases a nivel nacional.El programa 'Mi Nueva Meta' se desarrolla gracias a una alianza estratégica entre el <a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social </a>y el<b> Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER)</b>, beneficiando a <b>120 personas, de las cuales el 86.67% son mujeres</b>. Esta articulación interinstitucional permite que las participantes continúen su formación académica dentro del sistema educativo formal.Las autoridades destacaron que esta iniciativa no solo garantiza el acceso a la educación básica, sino que también representa una oportunidad real de superación personal y empoderamiento para mujeres que, durante décadas, estuvieron al margen del sistema educativo.