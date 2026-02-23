  1. Inicio
Ministerio de Desarrollo Social abre educación primaria a más de 100 mujeres mayores en Panamá

Las autoridades destacaron que esta iniciativa no solo garantiza el acceso a la educación básica. Cedida
Por
Deborah Peña
  • 23/02/2026 16:14
La inciativa forma parte de las políticas de inclusión social impulsadas por el Gobierno, con el objetivo de garantizar.

El programa “Mi Nueva Meta” del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió las puertas del sistema educativo a más de 100 mujeres mayores que, por primera vez, podrán cursar la educación primeria en Panamá.

Más de 103 mujeres, en su mayoría adultas mayores, inciarán clases en primero, segundo y tercer grado, luego de haber culminado el proceso de alfabetización a través del programa “Muévete por Panamá”. Para muchas de ellas, la escuela fue durante décadas una oportunidad inalcanzable debido a responsabilidades familiares, laborales o limitaciones económicas.

La inciativa forma parte de las políticas de inclusión social impulsadas por el Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación a sectores históricamente excluidos. En 2025, un total de 1,670 personas han aprendido a leer y escribir mediante “Muévete por Panamá”, que actualmente se imparte en 65 clases a nivel nacional.

El programa “Mi Nueva Meta” se desarrolla gracias a una alianza estratégica entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER), beneficiando a 120 personas, de las cuales el 86.67% son mujeres. Esta articulación interinstitucional permite que las participantes continúen su formación académica dentro del sistema educativo formal.

Las autoridades destacaron que esta iniciativa no solo garantiza el acceso a la educación básica, sino que también representa una oportunidad real de superación personal y empoderamiento para mujeres que, durante décadas, estuvieron al margen del sistema educativo.

