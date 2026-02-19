Aeropuerto de Tocumen rompe récord con más de 2 millones de pasajeros en enero 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen ha iniciado el año 2026 consolidando su liderazgo regional al movilizar un total de 2,021,225 pasajeros durante el mes de enero, una cifra sin precedentes que representa un incremento del 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este volumen histórico de viajeros, que supera en más de 263 mil personas los registros de 2025, reafirma el papel estratégico de la terminal panameña como el principal centro neurálgico de conexiones en Latinoamérica.

Del total de la movilidad registrada, el 71% correspondió a pasajeros en tránsito, sumando más de 1.4 millones de personas que utilizaron el “Hub de las Américas” para conectar con otros destinos internacionales, mientras que el flujo de entrada y salida directa al país también mostró un dinamismo notable con un crecimiento del 9% en desembarques y un 15% en embarques hacia el extranjero.