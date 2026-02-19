  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Aeropuerto de Tocumen rompe récord con más de 2 millones de pasajeros en enero 2026

Pasajeros transitan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen
Pasajeros transitan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 19/02/2026 15:13
El 71% correspondió a pasajeros en tránsito, es decir, más de 1.4 millones de personas que llegaron a la terminal

El Aeropuerto Internacional de Tocumen ha iniciado el año 2026 consolidando su liderazgo regional al movilizar un total de 2,021,225 pasajeros durante el mes de enero, una cifra sin precedentes que representa un incremento del 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este volumen histórico de viajeros, que supera en más de 263 mil personas los registros de 2025, reafirma el papel estratégico de la terminal panameña como el principal centro neurálgico de conexiones en Latinoamérica.

Del total de la movilidad registrada, el 71% correspondió a pasajeros en tránsito, sumando más de 1.4 millones de personas que utilizaron el “Hub de las Américas” para conectar con otros destinos internacionales, mientras que el flujo de entrada y salida directa al país también mostró un dinamismo notable con un crecimiento del 9% en desembarques y un 15% en embarques hacia el extranjero.

La operatividad aérea también experimentó un repunte significativo con 15,420 movimientos de aeronaves durante el mes, promediando 445 operaciones diarias entre vuelos comerciales, de carga y aviación general.

Según destacó el gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, este crecimiento sostenido es un motor clave para el turismo, la inversión y la competitividad nacional, fortalecido por la operación de 16 aerolíneas comerciales que conectan a Panamá con 95 destinos globales. Los mercados de Bogotá, Miami, San José, Medellín y Punta Cana se mantuvieron como los destinos con mayor tráfico de pasajeros, confirmando la robusta conectividad con el norte y sur del continente.

Estos resultados no solo demuestran la capacidad logística de la infraestructura, sino que proyectan a 2026 como un año de expansión para el intercambio comercial y la integración turística bajo estándares de servicio de clase mundial.

Lo Nuevo