EN VIVO | Lotería Nacional - Resultados del sorteo de este jueves 19 de febrero del 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este miércoles 19 de febrero de 2026 el sorteo ordinario del miercolito, correspondiente al número

Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 19 de febrero de 2026:

Primer Premio: 5828

Letras: ABDC

Serie: 10

Folio: 13

Segundo Premio: 4949

Tercer Premio: 9274

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.