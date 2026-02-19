Tercer pago del Pase-U 2025: centros de pago habilitados para este viernes 20 de febrero

Entre los centros de pago del viernes 20 de febrero se encuentran:<b>DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DARIÉN</b>-Escuela Agua Fría-Escuela El Real de Santa María-Escuela Pinogana-Escuela Garachiné-Escuela Crispulo Leotau-Escuela CEBG Sambú<b>AGENCIA REGIONAL DE TORTÍ</b>-Escuela Higueronal-Escuela Palmas Bellas-Escuela Cañazas-Escuela San José de Cañazas-Escuela Nuevo Panamá-Escuela Playa Chuzo Afuera-Escuela Las Claritas-Escuela La Ocho-Escuela Pigandí-Oficina del Ifarhu de Tortí-Escuela Piria-Escuela DiwariscuaPara conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la<u><b> <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/" target="_blank">página web del Ifarhu.</a></b></u>