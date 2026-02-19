  1. Inicio
Tercer pago del Pase-U 2025: centros de pago habilitados para este viernes 20 de febrero

Tercer desembolso del Pase-U 2025 en Tortí y Darién
Tercer desembolso del Pase-U 2025 en Tortí y Darién Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/02/2026 15:32
Estudiantes de Tortí y Darién acceden al pago del Pase-U en nueva jornada organizada por el Ifarhu.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa realizando el tercer pago del Pase-U en Darién y Tortí hasta el domingo 22 de febrero.

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula del estudiante

Cédula del representante legal

Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

Ifarhu detalla los centros de pago disponibles este viernes 20 de febrero

Entre los centros de pago del viernes 20 de febrero se encuentran:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DARIÉN

-Escuela Agua Fría

-Escuela El Real de Santa María

-Escuela Pinogana

-Escuela Garachiné

-Escuela Crispulo Leotau

-Escuela CEBG Sambú

AGENCIA REGIONAL DE TORTÍ

-Escuela Higueronal

-Escuela Palmas Bellas

-Escuela Cañazas

-Escuela San José de Cañazas

-Escuela Nuevo Panamá

-Escuela Playa Chuzo Afuera

-Escuela Las Claritas

-Escuela La Ocho

-Escuela Pigandí

-Oficina del Ifarhu de Tortí

-Escuela Piria

-Escuela Diwariscua

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

