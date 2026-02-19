Concurso docente: Meduca identifica 50 presuntas irregularidades en nombramientos

<a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">El Ministerio de Educación (Meduca)</a> informó que, mediante los controles permanentes aplicados en la plataforma Proceso de Vacantes en Línea (Provel), se han detectado cerca de <b>50 casos de presuntas irregularidades vinculadas al Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores.</b>Entre las anomalías identificadas figuran el uso de diplomas falsos, la venta de posiciones inexistentes y la comercialización ilegal de vacantes. Según la entidad, una de las modalidades consistía en que personas se <b>hacían pasar por funcionarios, ofreciendo supuestas plazas laborales a cambio de dinero.</b>El caso más reciente ocurrió cuando un grupo de docentes acudió a la sede central para tomar posesión de cargos en <b>áreas de difícil acceso, pese a no haber participado en el concurso</b>. Los afectados aseguraron haber realizado transferencias bancarias a supuestos funcionarios.Ante la situación, el subdirector de Recursos Humanos, <b>Reinaldo Medina, junto al equipo de asesoría legal</b>, presentó la denuncia correspondiente ante el <a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">Ministerio Público</a> por presuntos delitos contra la administración pública.La institución destacó que la reactivación y el monitoreo constante de Provel ha permitido frenar prácticas que afectaban la transparencia del proceso, reforzando los mecanismos de control y legalidad.El Meduca reiteró que el acceso a una vacante en el sistema educativo oficial solo se obtiene por méritos académicos y conforme a las normas del concurso, garantizando igualdad de oportunidades.El monto involucrado en estos hechos supera los 100 mil dólares, correspondientes a <b>8 casos en 2024, 2 en 2025 y 17 en lo que va de 2026.</b>Finalmente, la entidad condenó este tipo de conductas al considerar que atentan contra los principios de ética, responsabilidad y legalidad que deben regir la labor educativa.