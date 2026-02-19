Concurso docente: Meduca identifica 50 presuntas irregularidades en nombramientos

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que, mediante los controles permanentes aplicados en la plataforma Proceso de Vacantes en Línea (Provel), se han detectado cerca de 50 casos de presuntas irregularidades vinculadas al Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores.

Entre las anomalías identificadas figuran el uso de diplomas falsos, la venta de posiciones inexistentes y la comercialización ilegal de vacantes. Según la entidad, una de las modalidades consistía en que personas se hacían pasar por funcionarios, ofreciendo supuestas plazas laborales a cambio de dinero.

El caso más reciente ocurrió cuando un grupo de docentes acudió a la sede central para tomar posesión de cargos en áreas de difícil acceso, pese a no haber participado en el concurso. Los afectados aseguraron haber realizado transferencias bancarias a supuestos funcionarios.

Ante la situación, el subdirector de Recursos Humanos, Reinaldo Medina, junto al equipo de asesoría legal, presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública.

La institución destacó que la reactivación y el monitoreo constante de Provel ha permitido frenar prácticas que afectaban la transparencia del proceso, reforzando los mecanismos de control y legalidad.

El Meduca reiteró que el acceso a una vacante en el sistema educativo oficial solo se obtiene por méritos académicos y conforme a las normas del concurso, garantizando igualdad de oportunidades.

El monto involucrado en estos hechos supera los 100 mil dólares, correspondientes a 8 casos en 2024, 2 en 2025 y 17 en lo que va de 2026.

Finalmente, la entidad condenó este tipo de conductas al considerar que atentan contra los principios de ética, responsabilidad y legalidad que deben regir la labor educativa.