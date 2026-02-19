  1. Inicio
Jóvenes protestan frente al SENNIAF por abusos en albergues

Deborah Peña
  • 19/02/2026 16:21
Durante la manifestación, los participantes señalaron que actualmente existen más de 10 menores en situaciones de abuso evidente.

Un grupo de jóvenes realizó la tarde de este jueves una protesta frente a la sede de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolecencia y Familia (SENNIAF), ubicada en la avenida México, para denunciar los presuntos casos de abuso y negligencia contra niños y niñas en los albergues bajo custodia del Estado.

Durante la manifestación, los participantes señalaron que actualmente existen más de 10 menores en situaciones de abuso evidente, responsabilizando directamente a la junta directiva de la institución y cuestionando la falta de acciones concretas para garantizar la protección de la niñez y la adolescencia en el país.

Recordaron que estas denuncias surgen luego de una inspección realizada por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Familia y la Juventud de la Asamblea Nacional, así como de reiteradas observaciones que, según indicaron, no han sido atendidas de manera efectiva por las autoridades competentes.

Asimismo, criticaron lo que calificaron como una “distracción mediática”, asegurando que temas irrelevantes ocupan la agenda informativa mientras situaciones graves relacionadas con la vulneración de los derechos de niños y niñas no reciben la cobertura ni la atención necesaria.

“Estamos hablando de menores de edad que son responsabilidad del Estado panameño y una vez más, señores, en menos de cinco años el Estado panameño le ha fallado a estos niños, niñas y adolescentes y seguramente hay más casos. Lo que hay es la falta de decisión política y de voluntad de investigarlos, de averiguarlos y de proteger a la adolescencia y la niñez de este país”, expresó uno de los voceros durante la protesta, quien también advirtió que podrían existir más casos sin investigar debido a la falta de voluntad política.

Los manifestantes hicieron un llamado a los medios de comunicación, a las autoridades y a la ciudadanía para no permitir que estas denuncias pasen desapercibidas y exigieron investigaciones inmediatas, sanciones a los responsables y medidas urgentes que garanticen la protección integral de la niñez en Panamá.

