Jóvenes protestan frente al SENNIAF por abusos en albergues

Un grupo de jóvenes realizó la tarde de este jueves una protesta frente a la sede de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolecencia y Familia (SENNIAF), ubicada en la avenida México, para denunciar los presuntos casos de abuso y negligencia contra niños y niñas en los albergues bajo custodia del Estado.

Durante la manifestación, los participantes señalaron que actualmente existen más de 10 menores en situaciones de abuso evidente, responsabilizando directamente a la junta directiva de la institución y cuestionando la falta de acciones concretas para garantizar la protección de la niñez y la adolescencia en el país.

Recordaron que estas denuncias surgen luego de una inspección realizada por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Familia y la Juventud de la Asamblea Nacional, así como de reiteradas observaciones que, según indicaron, no han sido atendidas de manera efectiva por las autoridades competentes.