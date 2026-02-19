Jóvenes protestan frente al SENNIAF por abusos en albergues

<i><b>'Estamos hablando de menores de edad que son responsabilidad del Estado panameño y una vez más, señores, en menos de cinco años el Estado panameño le ha fallado a estos niños, niñas y adolescentes y seguramente hay más casos. Lo que hay es la falta de decisión política y de voluntad de investigarlos, de averiguarlos y de proteger a la adolescencia y la niñez de este país'</b></i>, expresó uno de los voceros durante la protesta, quien también advirtió que podrían existir más casos sin investigar debido a la falta de voluntad política.